¤ï¤¬»Ò¤¬ËÜÅö¤Ë¿¤Ó¤ë½Î¤ÎÁª¤ÓÊý¡¡〝7³ä¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó〟¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤ËŽ¢¹ç³Ê¼ÂÀÓŽ£¤è¤ê¸«¤ë¤Ù¤3¤Ä¤ÎÁêÀ
¡¡2·î¤ËÆþ¤ê¡¢¿·³ØÇ¯¤Î¥¹¥¿ー¥È¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊÙ¶¯·ù¤¤¤âÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë!?¡Ö°ÅµÍÑ¿©¥Ñ¥ó¡×¤¬ÏÃÂê
¡¡¥Ý¥¹¥È¤Ë¤ÏËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë½Î¤Î¥Á¥é¥·¤¬Æþ¤ê¡¢¡Ö¤½¤í¤½¤í½Î¤Ë¹Ô¤«¤»¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«?¡×¡Öº£¤Î½Î¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«?¡×¤ÈÇº¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Æ¸æ¤µ¤ó¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Þ¤º¥Á¥é¥·¤Î¡Ö¹ç³Ê¼ÂÀÓ¡×¤ò¸«¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡»¡»¹â¹»¡¡¡»¡»Ì¾¹ç³Ê!¡×
¡ÖÊÐº¹ÃÍ¡»¡»¥¢¥Ã¥×!¡×
¡¡¤½¤Î¿ô»ú¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤³¤ËÆþ¤ì¤Ð¤¦¤Á¤Î»Ò¤â¡Ä¡×¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢½¸ÃÄ½Î¶È³¦¤Ë¤Ï¡Ö3³ä¤ÎÀ¸ÅÌ¡¢7³ä¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¡×¤È¤¤¤¦»Ä¹ó¤Ê¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤Î¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¼ÂºÝ¤ËÀ®ÀÓ¤¬¿¤Ó¤Æ¹ç³Ê¼ÂÀÓ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤Î¤Ï¾å°Ì3³ä¤À¤±¡£»Ä¤ê¤Î7³ä¤Ï¡¢¤½¤Î¼ÂÀÓ¤òºî¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¼ø¶ÈÎÁ¤òÊ§¤¦¤À¤±¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö¹ç³Ê¼ÂÀÓ¡×¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤½Î¤¬¡¢É¬¤º¤·¤â¡Ö¤ï¤¬»Ò¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë½Î¡×¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÂçÀÚ¤Ê¤ï¤¬»Ò¤ò¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¡×¤Ë¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¸«¤ë¤Ù¤¤Ï¡Ö¤ï¤¬»Ò¤È½Î¤È¤ÎÁêÀ¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢Æþ½Î¸å¤Ë¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¡Ö3¤Ä¤ÎÁêÀ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡①¡Ö½¸ÃÄ¡×¤«¡Ö¸ÄÊÌ¡×¤«¡Ê³Ø½¬ÌÜÅª¤È¤ÎÁêÀ¡Ë
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¡Öº£¡¢²¿¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤Ë¤è¤ë¼ø¶È¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÁêÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ú½¸ÃÄ½Î¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ò¡Û
¡¡¡¦¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î³Ø½¬ÆâÍÆ¤ò¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤·¤¿¤¤
¡¡¡¦¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¤¤¤ë¤ÈÇ³¤¨¤ë¥¿¥¤¥×
¡¡¡¦³Ø¹»¤Î¼ø¶È¥¹¥Ôー¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Æ¤¤¤ë
¡¡½¸ÃÄ½Î¤Ï¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ï¥¤¥¹¥Ôー¥É¤Ç¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£¡ÖÀè¼è¤ê³Ø½¬¤ò¤·¤¿¤¤¡×¡ÖÁ´ÂÎÁü¤òÁá¤¯¤Ä¤«¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ï¸úÎ¨¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÅÙ¤Ä¤Þ¤º¤¯¤ÈÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤«¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ú¸ÄÊÌ»ØÆ³¡¦¾¯¿Í¿ô¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ò¡Û
¡¡¡¦¶ì¼ê¤Ê²ÊÌÜ¤ä¡¢ÆÃÄê¤ÎÃ±¸µ¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ³Ø½¬¤·¤¿¤¤
¡¡¡¦¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¹Í¤¨¤¿¤¤¥¿¥¤¥×
¡¡¡¦Âç¿Í¿ô¤ÎÃæ¤Ç¼ÁÌä¤¹¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê
¡¡¡Ö¤³¤³¤À¤±¤ò½ÅÅÀÅª¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¡ÖÁ°¤Î³ØÇ¯¤ËÌá¤Ã¤ÆÉü½¬¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢½¸ÃÄ½Î¤Î¥Úー¥¹¤Ï¹ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥ªー¥Àー¥áー¥É¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡②¡Ö´ÉÍý·¿¡×¤«¡Ö¼«Í³·¿¡×¤«¡ÊÀ³Ê¤È¤ÎÁêÀ¡Ë
¡¡¼¡¤Ë¡¢½Î¤ÎÊ·°Ïµ¤(¹»É÷)¤È¤ÎÁêÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¦´ÉÍý·¿(¥¹¥Ñ¥ë¥¿·Ï)¡§½ÉÂê¤ÎÎÌ¤¬Â¿¤¯¡¢¤ä¤ë¤³¤È¤òÁ´¤Æ·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¢ª¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ò¡§¶¯À©¤µ¤ì¤Ê¤¤¤ÈÆ°¤±¤Ê¤¤¤¬¡¢¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¥³¥Ä¥³¥Ä¤Ç¤¤ë»Ò¡£
¡¡¡¦¼«Í³·¿(ÌÌÅÝ¸«·Ï)¡§À¸ÅÌ¤Î¼«¼çÀ¤òÂº½Å¤·¡¢¥¢¥Ã¥È¥Ûー¥à¤ÊÊ·°Ïµ¤¢ª¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ò¡§Çû¤é¤ì¤ë¤Î¤¬·ù¤¤¤Ç¡¢¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤È¤·¤¿´Ä¶¤ÎÊý¤¬¼ÁÌä¤Ç¤¤ë»Ò¡£
¡¡¿Æ¸æ¤µ¤ó¤¬¡Ö´ÉÍý¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¡ÖÇû¤é¤ì¤ë¤Î¤¬·ù¤¤¡×¤Ê¾ì¹ç¡¢È¿È¯¤·¤ÆÊÙ¶¯·ù¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤³¤Ê¤éÂ©¶ì¤·¤¯¤Ê¤¤¡¿¤Þ¤¿¤Ï¡¢¤³¤³¤Ê¤é¥µ¥Ü¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬´¶¤¸¤ë´Ä¶¤Ï¤É¤Á¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡③¡Ö¶µ¤¨¤ëÀèÀ¸¡×¤«¡Ö°ú¤½Ð¤¹ÀèÀ¸¡×¤«¡Ê»ØÆ³¤È¤ÎÁêÀ¡Ë
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡¢ÀèÀ¸¤È¤ÎÁêÀ¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤ÏÂÎ¸³¼ø¶È¤ÇÉ¬¤º¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¦°ìÊýÅª¤Ë²òÀâ¤¹¤ëÀèÀ¸¡§¼ø¶È¤Ï¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤¬¡¢À¸ÅÌ¤¬¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¡¦Ìä¤¤¤«¤±¤Æ°ú¤½Ð¤¹ÀèÀ¸(¥³ー¥Á¥ó¥°Åª)¡§¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤¦¤Ê¤ë¤È»×¤¦?¡×¡Ö¼¡¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤?¡×¤ÈÀ¸ÅÌ¤ËÈ¯¸À¤µ¤»¤ë¡£
¡¡À®ÀÓ¤¬ËÜÅö¤Ë¿¤Ó¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÀèÀ¸¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¼«Ê¬¤ÇÇ¾¤ò»È¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë»þ¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡ÂÎ¸³¼ø¶È¤Î¸å¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÖÀèÀ¸¤ÎÏÃ¡¢ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿?¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼ø¶ÈÃæ¡¢¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤Ï¤¢¤Ã¤¿?¡×¤È¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡§¤ï¤¬»Ò¤ò¡Ö¤½¤ÎÂ¾ÂçÀª¡×¤Ë¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë
¡¡¤É¤ó¤Ê¤ËÍÌ¾¤Ê½Î¤Ç¤â¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¡×°·¤¤¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£µÕ¤Ë¡¢¾®¤µ¤Ê½Î¤Ç¤â¡¢ÀèÀ¸¤¬°ì¿Í°ì¿Í¤òÂçÀÚ¤Ë¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë´Ä¶¤Ê¤é¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¿¤Ó¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡2·î¤ÏÂ¿¤¯¤Î½Î¤ÇÂÎ¸³¼ø¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¡Ö¹ç³Ê¼ÂÀÓ¡×¤È¤¤¤¦´ÇÈÄ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤³¤³¤Ê¤é¼«Ê¬¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬°Â¿´¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤òÁª¤ó¤Ç¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡ä
¡¡ÎëÌÚ»í¿¥
¡¡¼õ¸³¥³ー¥Á¥ó¥°¶¨²ñÂåÉ½Íý»ö¡£Ãæ³Ø¼õ¸³¡¦¹â¹»¼õ¸³¡¦Âç³Ø¼õ¸³¤òÌÜ»Ø¤¹¿Æ»Ò¸þ¤±¤Î¼õ¸³¥³ー¥Á¥ó¥°¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¹Ô¤¦¡Ö¤ª¤¦¤Á¼õ¸³¥³ー¥Á¥ó¥°¡×¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¡£4000²ÈÄí°Ê¾å¤Î¿Æ»Ò¤Î¼õ¸³¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤ª¤¦¤Á¼õ¸³¥³ー¥Á¥ó¥°¡Ù¡Ø»Ò¤É¤â¤¬¼«Áö¤¹¤ë¸À¤¤´¹¤¨¥Ó¥Õ¥©ー¥¢¥Õ¥¿ー¡Ù¶¦Ãø¤Ë¡Ø¤ª¤¦¤Á¥¨¥Ë¥¢¥°¥é¥à¡Ù¤¤¤º¤ì¤â¤ß¤é¤¤¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡£
¡Ê¼õ¸³¥³ー¥Á¥ó¥°¶¨²ñÂåÉ½Íý»ö¡¦ÎëÌÚ»í¿¥¡Ë