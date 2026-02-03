ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２日（日本時間３日）、米アリゾナ州グレンデールの球団施設での自主トレをスタートさせた。球場関係者によると、この日大谷が施設入りしたという。例年は屋外での自主トレをメディアやファンが見ることが出来たが、この日は立ち入りが禁止されて、異例の非公開となった。

ドジャースキャンプは２月中旬から本格的にスタート。３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する選手はバッテリー組が１１日（同１２日）、野手が１２日（同１３日）までにキャンプ地入りする必要がある。ドジャースのキャンプはバッテリー組が１３日（同１４日）、野手含めた全員参加は１７日（同１８日）にスタートする予定になっており、オープン戦は２１日（同２２日）に初戦を迎える。

今季は侍ジャパンでのＷＢＣ２連覇、ドジャースでのワールドシリーズ３連覇を狙う大谷。１月３１日（同２月１日）にロサンゼルスの本拠地・ドジャースタジアムで行われたファンイベントではロバーツ監督がＷＢＣで登板しないことを明言したが、大谷はすでにブルペン入りするなど、「いつも通りのオフシーズンを過ごした。手術がなかったのでゆっくりと過ごすことが出来たと思います」と、順調に自主トレをこなしていることを明かしていた。

２月下旬にも帰国して、侍ジャパンに合流する見込み。大谷はＷＢＣへ向けて「前回は前回で（ＷＢＣが）素晴らしい大会だったと思いますし、それよりもさらに素晴らしい大会になることをイチ選手として願っていますし、チーム、日本代表として優勝するに越したことはないので、そこを目指してまた頑張りたいと思っています」と意気込んでいた。

ドジャース入り後は、ドジャースタジアムでのファンイベント終了後にアリゾナに移動してキャンプインまでキャンプ施設で自主トレを行うのが恒例になっている。昨年はキャンプ施設で真美子夫人、愛犬のデコピンと遊ぶ姿も見られた。