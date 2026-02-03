衆議院選挙の期日前投票で、公示翌日から２月１日までの５日間に投票した人は、前回の衆議院選挙の同じ期間と比べて、およそ８割にとどまっていることが分かりました。

栃木県選挙管理委員会によりますと、衆議院選挙の公示翌日の１月２８日から２月１日までの５日間に期日前投票をした人は、国内外合わせて５万５９７人でした。前回２０２４年の衆議院選挙の同じ期間と比べて１万３千２２２人減り、率にすると２０．７２％の減少です。有権者全体に対する投票率は３．１９％です。

市・町別で見てみますと、足利市は前回に比べておよそ２．４倍に増え、宇都宮市も１区が１７．７１％増加、２区が７７．３１％の大幅な増加です。一方で茂木町、益子町、野木町などでは、前回に比べて大幅に減っています。

県選挙管理委員会は、「急な選挙で投票所の入場券の発送が遅れているのが、期日前投票者数の減少につながっている」と話します。実際に１月中に発送が始まった足利市、宇都宮市、矢板市、塩谷町などは前回よりも期日前投票者数が伸びています。

前回よりも投票者数が減少している市・町は、今月２日以降に入場券が配達される自治体ばかりで、県選挙管理委員会は「入場券がなくても期日前投票ができるので、ぜひ活用してほしい」と話しています。