まるでその時を待っていたかのようなアガリだった。「大和証券Mリーグ2025-26」、2月2日の第1試合で、EX風林火山・内川幸太郎（連盟）が相手のカンによって自身のドラが増えた直後にツモ。安手を満貫へ打点を急騰させたシーンに、実況者から思わず「ズルい！」という声が飛び出した。

【映像】実況も「ズルい！」内川、カンドラが乗ってからアガる絶好の満貫ツモ

チームのプラスポイントも4ケタを超え絶好調のEX風林火山。全ての流れがいい方向に向いているが、それを象徴するようなシーンが東4局に生まれた。内川は一盃口を確定させていた9巡目、3索を引いてテンパイ。3・6筒待ちで先制リーチを打った。この時点ではリーチ・一盃口。ツモっても裏ドラが乗らなければ4000点という状況だった。

しかしここからライバルの暗カンによって状況が激変する。EARTH JETS・逢川恵夢（協会）が4枚目の7索を持ってくると、ドラ側の危険牌でもあり切りにくかったのか、暗カンを選択した。するとカンドラ表示牌には九万が現れ、内川が一・二・三万の一盃口にしていた一万2枚がカンドラへと変化した。

急に打点がアップした内川の手にも力が入る。直後のツモ番、持ってきたのは6筒だ。リーチ・ツモ・一盃口・ドラ2の満貫、8000点となり内川は逢川を抜いてトップ目に浮上した。この一連の流れには熱血実況で知られる日吉辰哉（連盟）は「うわー！（カンドラが）乗った直後ですよ。ズルい！」と叫ぶと、続けて「さっきまで1000・2000でした。ドラが乗るのを待っていたかのようなツモアガリ」と説明。ファンも同感だったようで「ついてるなぁ」「完全にストーリー」「最高のタイミング」「世界チャンピオンのツモ」など、コメントを並べていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

