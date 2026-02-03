宇都宮市教育委員会は２日、複数の少年らが河川敷で１人の少年に暴行する動画がＳＮＳで拡散されているのを確認し、学校、警察と連携して対応していることを明らかにしました。

宇都宮市教育委員会によりますと、暴力行為は、２０２５年４月の春休み期間中に宇都宮市内の河川敷であり、動画は２月１日に確認したということです。

動画は、河川敷で大勢が取り囲む中で、宇都宮市内の中学校に通う３年生の男子生徒が、別の学校と思われる男子生徒に対して暴行した上、川に突き飛ばす様子が映っています。

２月１日に暴行した男子生徒から在籍する学校に、動画内で暴行しているのは自身であると報告があったということです。

ＳＮＳ上にはこの動画とともに、加害者を特定したと主張し氏名や顔写真をさらす投稿も拡散しています。宇都宮市教育委員会は学校や警察と連携して詳細を確認するほか、ネットパトロールを行い、不適切な情報が拡散されていないか確認するということです。また市内のすべての学校でＳＮＳについての指導を改めて行うとともに、支援や指導の必要な生徒への対応を行うとしています。

栃木県内では１月にも、県立高校の生徒が別の生徒に暴行を加える動画が拡散し、学校が「いじめの重大事態」に認定して、県教育委員会の対策チームが検証を行っています。