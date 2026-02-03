カンテレ『よ〜いドン！歌謡祭』6年半ぶり開催決定 円広志ら第1弾出演アーティスト発表【一覧】
カンテレ朝の情報番組『よ〜いドン！』（月〜金 前9：50 ※関西ローカル）発の音楽イベント『よ〜いドン！歌謡祭』が、4月11日に大阪・オリックス劇場で開催されることが決まった。
【写真】『よ〜いドン！歌謡祭』第1弾出演者 円広志、松本伊代、辰巳ゆうと
『よ〜いドン！』は、今年19年目を迎える。『よ〜いドン！歌謡祭』としては6年半ぶりの開催となり、番組ならではの温かな雰囲気のなか、世代を超えて親しまれる名曲の数々を、生歌とトークで楽しめる特別なステージを届ける。
第一弾出演者は、『よ〜いドン！』MCであり、関西を代表するシンガー・ソングライターの円広志、今年デビュー45周年を迎え、1980年代を代表するトップアイドルとして今なお愛される火曜レギュラーの松本伊代、さらに演歌界のプリンスで『よ〜いドン！』のオリジナルソング「百人力」を歌う辰巳ゆうと。
さらに、追加出演者が後日発表。番組にゆかりのある豪華アーティストの参加もあり、ここでしか実現しない特別な組み合わせによるステージとなる。
■円広志 コメント
今回、6年半ぶりに『よ〜いドン！歌謡祭』を開催できることをとてもうれしく思っています。
2019年の歌謡祭はとても盛り上がりました。『よ〜いドン！』をご覧になっているお客様が多く、会場全体が包み込まれるような楽しさというか、家族的な雰囲気の中で行われたことが、とても印象に残っています。ちょっと普通の音楽フェスティバルとは違う、このイベントならではの楽しさがありました。
『よ〜いドン！歌謡祭』は、日ごろテレビをご覧いただいている方や、街ブラで出会った方々と、今度は歌や音楽を通じてコミュニケーションが取れるイベントだと思っています。ホールでお会いして、「見てるよ〜」と声をかけていただいたり、当日お客様とやり取りをしながら進んでいく感じは、ただ「歌います」「聴いてください」というコンサートとは少し違う、このイベントならではの魅力だと思います。
当日は、私も歌います。その日までにしっかり調整しないといけないなと思っています。ロケのやり過ぎで喉を痛めないように気を付けながら、少し緊張もしつつ楽しみにしています。
おしゃべりあり、お客様との交流あり、私の圧倒的歌唱力もあり（笑）そして伊代ちゃんの楽しさや、かわいさもあり。あまり気負わずに気軽に来ていただいて、普通のコンサートとは違う、あたたかいコンサートにしたいと思っています。
■『よ〜いドン！歌謡祭』
出演：円広志、松本伊代、辰巳ゆうと 他
公演日程：2026年4月11日（土）午後2時15分開場／3時開演
会場 オリックス劇場
料金：全席指定 グッズ付き1万円、一般8800円、学生3300円
チケット一般発売日：3月14日（土）午前10時
