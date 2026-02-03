「止まれ！落ちるぞ！」“密輸”トラックが逃走中に川に転落…積み荷は7億円超相当の麻薬479万錠　41歳の男逮捕　タイ

タイ・ロッブリーで麻薬を密輸するトラックが警察を振り切り、川へ転落する瞬間がカメラに捉えられた。荷台からは、黒い袋が次々と流出。袋の中身は大量の違法薬物だった。警察は人命を優先して川の中から運転手の救助を行い、その後逮捕した。

密輸車両が逃走…川へ転落

タイ・ロッブリーで1月22日に警察官が目にしたのは、トラックが川に転落する瞬間だ。

警察官：

止まれ！落ちる、落ちるぞ！

トラックは横転すると、川へ転落した。積んでいた荷物が散乱し、大量の黒い袋が川へ流れ込んでいった。

警察から逃走中だったトラックは、一体、何があったのか？その理由は、積まれていた黒い袋にあった。

全てが密輸中の麻薬だったのだ。その数なんと479万錠、日本円で約7億3000万円相当の麻薬を輸送していた。

犯人を決死の“救助”身柄確保

しかし、人命が最優先だ。警察官は迷わず救助へと向かう。

警察官：

おい！ドアを開けられるか！死ぬんじゃないぞ！出てくるんだ！

乗っていた人物は、どうやら意識はある様子だった。

警察官：

銃は持っていないな？

男：

ない、ないです！

警察は男に「手を上げるんだ！」と呼びかけつつも、ドアを開けて無事救出に成功した。

トラックに乗っていた41歳の男は、麻薬を営利目的で所持していたとして、その後逮捕された。

（「イット！」 1月30日放送より）