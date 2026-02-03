ユニクロ＆無印の春アイテム「確実にオシャレになれる」「使い勝手も抜群」絶対に買い逃してはいけない“3つの傑作“
―［ファストファッション、全部買ってみた］―
ファッションYoutuberのまとめです。普段はアパレル会社を経営するかたわら、ユーチューブやSNSなどを通じて、ファッションに関する役立つ情報を発信しています。
◆ユニクロ&無印の春のオススメアイテム
今回はユニクロ&無印で購入できる春のオススメアイテムを3点紹介します。大人世代に向けて確実にオシャレになれるアイテムを厳選したので、ぜひこの機会にこの記事を参考に今後のお買い物に役立ててみてください。
今回、紹介するのは以下の3アイテムです。
・ユニクロ / ハリントンジャケット 6990円
・ユニクロ / デニムトラッカージャケット 5990円
・MUJI Labo / スムースジャージーイージーパンツ 5990円
◆▼ユニクロ / ハリントンジャケット
まず紹介するのはユニクロのハリントンジャケット。いわゆるブルゾンの中でも、これは持っておけば間違いない万能枠です。
良いところは、とにかく作りがシンプルなこと。デザインが盛り盛りだと子どもっぽく見えたり、着こなしの難易度が上がるんですが、これは余計なことをしていないので合わせやすい。
さらに強いのがハイネック。首元が立つだけで、顎まわりが締まって見えて、顔と首の対比で小顔効果が出ます。結果、スタイルがよく見えて「整ってる人」に見えやすい。初心者ほどありがたいポイントです。
◆「使いやすさ」ならブラックが安定
ルーツは1930年代のゴルフジャケット。軽くて動きやすく、ライトアウターとして使いやすい。袖と裾にリブが入っていて風も入りにくいし、ジップも掴みやすくて日常のストレスが少ない。こういう細部の楽さが大人世代ほど効いてきます。
素材はコットン50% × テンセル50%。安っぽさが出にくく、ユニクロのアウターに不安がある人でもこれは安心して選べるはず。シルエットは身幅と袖幅にゆとりがあり、袖丈はやや長め。着丈は短めで、全体としてトレンドのシルエットです。スタンドカラーは高めで、首元がきれいに立つ形になっています。
カラーは「使いやすさ」ならブラックが安定。個人的にはベージュも好きですが、迷うなら黒からいくのが一番失敗しません。
◆▼ユニクロ / デニムトラッカージャケット
次に紹介するのはユニクロのデニムトラッカージャケット。いわゆるGジャンですが、ユニクロのデニムアウターは毎回ハズレが少なくて、今回も例外なく良いです。
まず、生地と加工が普通に上手い。この価格帯で「ファストっぽさ」を感じにくいのが強みで、パッと見でチープに見えづらい。大人が着ても成立しやすいポイントです。
◆気軽に羽織れて「雰囲気が出る」一着
ただ、トラッカージャケットは基本的に着丈が短め。ここで違和感が出る人が多いのですが、コツは「インナーとの着丈バランス」。インナーが長すぎると着丈差がですぎて違和感を感じやすいので、少し出るくらいの着丈を選ぶのが最適。
もしくは、逆にインナーを見せない方向でまとめると、すっきりします。このどちらかに寄せると、かなり着やすくなります。
おすすめは、友達と遊ぶ日や一人で出かける日など、ラフなシーン。かしこまった服じゃない分、気軽に羽織れて「雰囲気が出る」一着です。
◆▼MUJI Labo / スムースジャージーイージーパンツ
最後に紹介するのはMUJI Laboのスムースジャージーイージーパンツ。これは隠れた名作枠。大人になればなるほど「結局ラクなものを手に取る」ものですが、このパンツはラクなのにちゃんと見えるのが強い。
ウエストゴムでストレスが少ない。でも形が綺麗で、ドレープ感もある。シルエットはかなり太めのワイドテーパードシルエット。着心地もバッチリです。
