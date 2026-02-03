大雪の影響による3～4日の列車運行計画と見通し 一部路線で運休や遅れの見通し JR秋田支社（2日午後5時20分）
JR秋田支社は、大雪の影響による3～4日の県内の列車の運行計画と見通しを発表しました。
一部の路線で運休や遅れが見込まれています。
〈3日の列車運行計画と見通し〉
〇奥羽線
院内－新庄（山形） 終日運転を取りやめ
秋田－大館 一部列車を運休
終日運休や遅れが発生する可能性あり
大館－弘前（青森） 除雪作業のため終日運転を取りやめ
運転再開はわかり次第お知らせ
つがる 41・42・43・44号が全区間で運休
スーパーつがる 1号・2号が全区間で運休
東能代－能代 一部列車が運休
終日運休や遅れが発生する可能性あり
能代－弘前（青森） 除雪作業のため運転を見合わせ
運転再開はわかり次第お知らせ
〇花輪線
鹿角花輪－好摩（岩手） 終日運休や遅れが発生する可能性あり
鹿角花輪－大館 終日運転を取りやめ
〈4日の列車運行計画と見通し〉
〇奥羽線
院内－新庄（山形） 終日運転を取りやめ
秋田－大館 一部列車を運休
終日運休や遅れが発生する可能性あり
大館－弘前（青森） 除雪作業のため終日運転を取りやめ
運転再開はわかり次第お知らせ
つがる 41・42・43・44号が全区間で運休
スーパーつがる 1号・2号が全区間で運休
〇五能線
東能代－能代 一部列車が運休
終日運休や遅れが発生する可能性あり
能代－弘前（青森） 除雪作業のため運転を見合わせ
運転再開はわかり次第お知らせ
♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢
バスなどによる代行輸送は行われません。
今後の天候によっては、運行の見通しが変更となる場合があるため、利用する人は最新の列車の運行情報や気象情報などを確認するようにしてください。