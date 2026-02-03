俳優妻夫木聡（45）が3日、東京・西銀座チャンスセンターで、「バレンタインジャンボ宝くじ」「バレンタインジャンボミニ」発売記念イベントに、吉岡里帆とともに登壇した。

「ジャンボ宝くじ」のCMシリーズに長く出演する2人は、バレンタインに合わせて互いへの思いを川柳で発表。妻夫木は「お兄ちゃん 慕われ歓喜もチョコはなし」と書いた。

思わず「痛いとこつかれましたね（笑い）」とつぶやく吉岡に「結構長いですよ僕たちの歴史は。当然本命はないですよ、兄弟だし。でも義理もないのかと」と笑いながらツッコミを入れた。

バレンタインの前日には「だいたいの男は小学生の時に、机の中をきれいにしていました。靴箱もそろえて」と年に一度のイベントの重要性を強調。吉岡から「現場でたくさんもらってそうで…」と遠慮がちに言われるも、「現場でももらわないですよ、もらわない！」と明かし「だからこれが最大のアシストです」と笑った。

今回のバレンタインジャンボは1等前後賞合わせて3億円。「1億円で贈りたいホワイトデーのお返し」を聞かれると「有名な絵画。生々しい答えですみません（笑い）」。絵画は「見る度に思い出してもらえそう」と話した。