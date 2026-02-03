俳優、黒沢年雄（81）が2日までに自身のブログを更新。握手の危険性を訴えた。

黒沢は「高市総理が街頭演説で聴衆から手を引っ張られ怪我をした…」と前置きし「凄く分かる…握手会や公演で会場内を歌いながら握手をするさい…骨が折れるかという位、握り返す輩や、強引に引っ張って離さない。程度がわからない愚かな人間がいる…非常識人間だ…」と苦言を呈した。

さらに「あの痛さは体験者しかわからない…その後はコツを覚え、瞬時に分かる時がある…その時はタイミングよく相手の手から素早く抜く…」と体験談をつづった。

また「野球の選手や女子ゴルファーも、子供とはするが大人とはやらない…過去には松坂選手もそれで選手生命を縮めた…ある意味知らない人との握手は危険極まりない」と危険性を訴え「それにしても高市さんのあの身体が心配だ…両手に包帯を巻きカモフラージュして握手をしないで頂きたい…痛みの後に楽あり(笑)」と高市首相を気遣った。

高市早苗首相（自民党総裁）は1日、自身のX（旧ツイッター）を更新し「実は、ここ数日の遊説会場で、熱烈に支援してくださる方々と握手した際、手を強く引っ張られて痛めてしまいました。関節リウマチの持病がありまして、手が腫れてしまいました」と報告していた。