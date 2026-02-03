歌手の工藤静香（55）が2日までにインスタグラムを更新。グリル野菜や、時短スープ、豆腐と米粉パンの作り方を公開した。

工藤は「漬けてある野菜が切れたので、グリル野菜！！」と書き出し、「にんじんやきのこ、バラバラしない野菜などはビニール袋の中に入れて、オリーブオイルを入れシャカシャカ、そして塩麹を入れて再度シャカシャカ！ チコリは塩麹と粉チーズ。にんじんは塩麹でシャカシャカした後、ほんの少し甜菜糖をふりかけます。そして焼き上がってから最後に粉チーズとバルサミコを少し。それぞれ少しずつ味を変えたりすると、とてもおいしい」と作り方を説明した。

続けて「スープは、鶏がらのスープストックを摂って冷凍庫に保存してあったものを使いました。時短です！」とし、スープを煮込む様子を公開。

そして「豆腐と米粉パンです！ パンの中に入れているのはクリームチーズです！！」とし、材料や作り方を説明し、写真や動画を添え、「上に、チーズとか乗せてピザみたいに食べてもおいしいです」と伝えた。

この投稿に「お仕事もお料理も準備に余念がないですね」「どれもこれもみんな美味しそうですごく豪華な食卓ですね」「身体に良い物ばかりですね」「愛情いっぱいのお料理 とっても美味しそう〜」「流石天才主婦」などのコメントが寄せられている。