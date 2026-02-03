BTS、”アーティスト初”ソウル・光化門広場で完全体復帰ステージ 所属事務所がカムバックの舞台に選定した理由説明
7人組グループ・BTSが、3月21日午後8時に韓国・ソウルの光化門広場で兵役復帰後初となる“完全体”でのカムバックイベント『BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG』を行う。同公演は、Netflixで世界独占ライブ配信される。
【画像】BTS、“約4年ぶり”ワールドツアーの日程表
本公演は、同名の新譜リリースを記念して企画されたもので、タイトル曲を含む新曲のパフォーマンスを、韓国を代表する場所のひとつである光化門広場にて初公開する。光化門広場でアーティストが単独公演を行うのは今回が初めてであり、BTSは本ステージを通じて韓国文化史に新たな1ページを刻むこととなる。
BTSは2020年、アメリカ・NBCの人気番組『The Tonight Show Starring Jimmy Fallon』のスペシャル週間企画「BTS Week」の一環として、景福宮の勤政殿および慶会楼を背景にしたパフォーマンスを披露し、大きな話題を集めた。それから約5年半ぶりとなるソウル中心部での今回のステージは、BTSの新たな出発を象徴する特別な瞬間になることが期待されている。
『BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG』は、Netflixとの共同プロジェクトとなる。韓国で開催される主要イベントがNetflixを通じて190以上の国・地域においてリアルタイムで生中継されるのは初の試み。本カムバックステージは、全世界をつなぐ大規模なイベントとして企画されており、BTSのグローバルな影響力を改めて証明する場となる。
所属事務所・BIGHIT MUSICは「新譜『ARIRANG』は、BTSの原点とアイデンティティー、そして現在彼らが伝えたい感情を詰め込んだアルバムだ。『アリラン』という言葉が持つ象徴的な意味もあるので、韓国を代表する空間で最初のステージを届けたいと考えた」と、光化門広場をカムバックの舞台に選定した理由を明かした。
さらに、3月27日には、新譜の制作過程を追ったドキュメンタリー映画『BTS: THE RETURN』がNetflixにて独占公開される。本作には、約3年9ヶ月ぶりに新譜をリリースするメンバーたちが、音楽制作の過程で抱いた葛藤や、「今のBTS」が完成されるまでの軌跡が収められている。
3月20日午後1時にリリースされるThe 5th Album『ARIRANG』には、全14曲が収録される。BTSのアイデンティティ、恋しさ、そして深い愛という普遍的な感情を描いた作品となっており、グローバルリスナーからの幅広い共感が期待される。
なお、『BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG』の配信はチケット制で、詳細は後日発表となる。
