見た目がかわいいと思う「福岡県のお土産」ランキング！ 2位「チロリアン」を抑えた1位は？【2026年調査】
冬の寒さが一段と深まり、空気の透明感がいっそう増すこの時期、目にするだけで心が弾むようなステキな手土産との出会いはいかがでしょうか。今回は地域の魅力と「かわいさ」が詰まった逸品をピックアップしました。
All About ニュース編集部では、2026年1月22〜23日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「見た目がかわいいお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、見た目がかわいいと思う「福岡県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
【8位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「かわいい！一度食べたら次見てもわかるパッケージ」（40代女性／北海道）、「カラフルな個包装と細長い形が可愛く、配りやすいから」（30代女性／石川県）、「おとぎ話のようなイラストのパッケージが可愛らしいから」（30代女性／広島県）といった声が集まりました。
回答者からは「いちご型のタルトにピンク色のチョコクリームが入っていて、女性に喜ばれそうだと思います」（30代女性／北海道）、「とにかくいちごの形が可愛い！！女心をくすぐりました」（30代女性／大阪府）、「真っ赤な苺と小ぶりなタルトの組み合わせが見た目に華やかで、贈り物としても可愛らしく映えるので」（50代女性／愛知県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年1月22〜23日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「見た目がかわいいお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、見た目がかわいいと思う「福岡県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：チロリアン（千鳥饅頭総本舗）／28票2位にランクインしたのは、千鳥饅頭総本舗の「チロリアン」です。ロールクッキーに滑らかなクリームを詰めたロングセラー商品。チロル地方の民族衣装を着たキャラクターや、絵本から飛び出してきたようなレトロで鮮やかなパッケージデザインが、世代を超えて親しまれています。
回答者からは「かわいい！一度食べたら次見てもわかるパッケージ」（40代女性／北海道）、「カラフルな個包装と細長い形が可愛く、配りやすいから」（30代女性／石川県）、「おとぎ話のようなイラストのパッケージが可愛らしいから」（30代女性／広島県）といった声が集まりました。
1位：あまおうチョコタルト（風美庵）／93票1位は、風美庵が展開するブランド「苺のワルツ」が手掛ける「あまおうチョコタルト」でした。福岡県産のブランドいちご「あまおう」のおいしさを凝縮したチョコタルトです。いちごのイラストが愛らしいパッケージや、いちご型タルトのビジュアルが、多くの女性から支持を集めました。
回答者からは「いちご型のタルトにピンク色のチョコクリームが入っていて、女性に喜ばれそうだと思います」（30代女性／北海道）、「とにかくいちごの形が可愛い！！女心をくすぐりました」（30代女性／大阪府）、「真っ赤な苺と小ぶりなタルトの組み合わせが見た目に華やかで、贈り物としても可愛らしく映えるので」（50代女性／愛知県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)