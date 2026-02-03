食べ物を販売する上で切り離せない食品ロスが深刻化し、社会問題になっています。「なんとか削減したい」と思う人も多いでしょうが、テクノロジーの力でお得に減らせるかもしれません。日本に新しく導入されたサービスや、自治体の取り組みなどを紹介します。

■合計1142円のパンが500円に

森圭介アナウンサー

「先週から日本初上陸という取り組みがあります。東京・渋谷区にあるコンビニエンスストア『NewDaysサウスゲート新宿』で2日、番組のスタッフが体験しました。レジでスマートフォンの画面を見せると、店員さんが紙袋を持ってきてくれました」

「中には大量のパンが入っています。普段だと合計で1142円ですが、お支払いしたのは500円。642円お得に買うことができました。全て消費期限が今日までのパンがランダムに入っていて、アプリを使うことで安く買うことができたということです」

■食品ロス削減のアプリ、仕組みは？

森アナウンサー

「この食品ロスを削減するためのアプリ『Too Good To Go』は世界20か国で既に展開され、先週から日本でサービスが始まりました（現在、東京の新宿・渋谷・目黒エリアを中心に展開）。賞味期限の迫った商品を、通常より安い価格で予約して買うことができます」

「お店側がある時間になって、『今日は全部売り切れないかもしれないな』と思ったら、その商品の情報を出します。するとアプリに載り、お客さんが『このお店でこんなに安く買えるの？いいね！』と予約し、お店に行って買うことができるという仕組みです」

「例えばクリスピー・クリーム・ドーナツでは、ランダムでドーナツを詰め合わせた6個入りセットで798円です。通常価格は1個200円〜400円です」

斎藤佑樹キャスター

「タイミングが合えば、こういうものを使う人が多くなりそうですね」

森アナウンサー

「売れ残りが安くなるお店は確かにあることはありますけど、行ってみないと分からないですよね」

斎藤キャスター

「あらかじめ知ることができたら、すごくいいですよね」

森アナウンサー

「コンビニエンスストアのファミリーマートが独自でやっている、消費期限が近くなった涙目の値引きシールもあります」

瀧口麻衣アナウンサー

「私もお世話になることが多いんですけど、『安くなってるし…』とたくさん買ってしまうこともあります。（狙って買うのは）していないです。お店に行ったら『あ、シール貼ってある』という感じです」

森アナウンサー

「期限が近くならないと涙目シールは貼られません。ただ、この値引きシールが貼られた商品をアプリで探して購入予約ができるようになっているので、アプリを見るだけであるかないかが分かり、その場で予約もできるということです」

■ロス削減…店側のメリットはどこに？

森アナウンサー

「ユーザー側にとってはすごくメリットがありますが、企業側にとってのメリットはどんなことがあると思いますか？」

鈴江奈々アナウンサー

「廃棄すると0円ですから、収益につながるメリットもあります。処分するのにもきっとお金がかかりますよね」

森アナウンサー

「他にも、例えば大量にドーナツを買ったら、ちょっとついでにコーヒーも買っちゃおうかなというお客さんもいるかもしれません」

「このアプリは日本以外の国で使われていた時、他の商品も買ってしまったという人が41％いました。いわゆる『ついで買い』ですね。また、アプリユーザーの61％がアプリを見て行ったことのないお店を選んだというデータもあり、新規開拓にもつながっています」

山粼誠アナウンサー

「近くにあったけれどなかなか行ったことがないお店に行ってみて、次は普通の価格であっても来てくれる、リピーターになる可能性もあるということですよね」

■恵方巻の食品ロス、廃棄額の予想は？

森アナウンサー

「お客さんにとっても店側にとってもメリットがありますが、その背景には深刻な食品ロスがあります」

「2月3日は節分。節分といえば恵方巻ですが、関西大学の宮本勝浩名誉教授の試算では、今年廃棄されてしまうのは約16億4890万円です。予想される総売り上げが約329億7800万円で、この5％が廃棄されるという試算になっています」

「恵方巻やバレンタインデーなど特定日に需要があるものは、お店側からすればなるべく売りたいので、欠品は避けたい。だから多めに仕入れるお店やスーパーなどが多く、廃棄につながってしまう理由にあるそうです」

■訳あり商品をメインに扱う店舗

森アナウンサー

「食べ物を販売する上で切り離せない、食品ロスの問題。いろんなところでいろんな取り組みが行われています。埼玉・入間市にある『39OUTLET』では、おいしく食べられる期限の賞味期限が近づいていたり切れたりした、訳あり商品をメインに扱っています」

「（2日の取材では）例えば、賞味期限が1月の冷凍ほうれん草が78％OFFの280円で販売していました。賞味期限が去年9月で5か月過ぎた緑茶は1本38円と、かなり安くなっていました」

「大手通販サイトなどから余った在庫品を大量に仕入れ、期限間近または期限切れのものが入っているので、保存状況や品質を確認した上で、ものにもよりますが、賞味期限が1年過ぎたものまで販売しているということです」

■「おいしかった」「気にならない」

賞味期限1か月前のカレーを購入した主婦（20代）

「前も食べたんですけど、味もおいしかったので。値段も安くて、家計的にも助かっています」

賞味期限1か月前の豆乳を購入した主婦（50代）

「（賞味期限が）1か月以内だったら全然気にならない。鍋とかにしちゃえば。豆乳鍋とかに。助かるというか、その日に使う分だけを買えばいい。捨てちゃうんだったら安くでも買いたい」

直川貴博アナウンサー

「同意です。消費期限はすごく気にしますが、賞味期限は私もあまり気にせず、（安くなっていると）家計の味方になってくれますよね」

■29の自治体が加入するアプリも

森アナウンサー

「今、自治体もいろんな取り組みをしています。自治体の予算で運営するアプリ『タベスケ』には、現時点で29の自治体が加入しています」

「導入している自治体にあるお店が、賞味期限が近いものや、恵方巻やバレンタインといったイベントが終わった季節外の商品を安い値段で出品し、ユーザーがそのアプリを見て購入の予約ができ、実際に店舗に行って決済すれば完了ということです」

「デモ画面ではクロワッサンが60％OFFと書いてあります。自治体の予算で運営されているので、お店側もユーザー側もサービスを無料で利用できるのが大きなメリットです」

「もう1つ、背景があります。各自治体にはフードロス削減の目標がありますが、どう達成していいのか。呼び掛けることはできますが、具体的に直接取り組むことがなかなかできるものがない。その悩みから始まったものということです」

「このアプリを使うと、実際どれくらいフードロスを削減したのかが可視化できるので好評だといいます。去年1年間で20.1トンを削減できました」

「加入している自治体に住んでいなくても、誰でも利用することが可能です。フードロス削減につながり、いろんな方がその地域のお店に出向くきっかけにもなって、地域の活性化にもつながっているということです」

斎藤キャスター

「（これらの取り組みは）何でもっと早く知らなかったんだろう、もっと早く広まっていても良かっただろうなと思うくらい、良いサービスです」

森アナウンサー

「食品ロスを削減したいと多くの人が思っているでしょう。テクノロジーの力を借りてお得に。これで削減が進んでいくかもしれません」

（2月2日『news every.』より）