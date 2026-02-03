３日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、梶谷（岩崎う大）の書いた記事の影響が更に広がり、ついにケガ人まで出る最悪の状況に。ヘブン（トミー・バストウ）も怒り心頭という、救いようのない放送となったことから、ネットでは「こんな日に朝ドラ受けがないなんて」と嘆きの声が相次いだ。

この日の「ばけばけ」では、いよいよ松野家への世間の風当たりは強くなり、司之介（岡部たかし）も怪我をする。更に、買い物に出かけたトキ（高石あかり）とフミ（池脇千鶴）は、しじみを売ってもらえず。帰宅途中には投石でトキが額に怪我をする事態に見舞われる。

トキの姿を見たヘブンはショックを受け激怒。トキは号泣し、ヘブンは「ダイジョウブ」と言った後、木刀を手に「ユルセナイ！」と言って町に行こうとする。すぐに錦織（吉沢亮）が止めようとするも、玄関にトキをイメージしたわら人形が放り込まれており、ヘブンはショックを受ける。そして外へ行こうとするが、トキが「やめてごしなさい」「ダメです」「私は大丈夫ですけん！」と言って必死に止める。

あまりにもつらい展開だが、今週は政見放送のため「あさイチ」はお休み。当然「朝ドラ受け」もない。つらい展開も、朝ドラ受けで気持ちを整理していたファンも多いことから、「選挙は大事なのはわかる。でも今週はあさイチの朝ドラ受けが絶対あって欲しかった…」「おトキちゃんの嗚咽と叫びに泣いた。朝ドラ受けがないとこんなにキツイのか」「つらいつらい…朝ドラ受けが欲しいこの辛い時期になんで選挙するのよ…」「朝ドラ受けを！！！くれ！！」などの叫びが数多く投稿されていた。