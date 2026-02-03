RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

【写真を見る】【熊本の天気】阿蘇で氷点下6度の冷え込みも、日中は快晴で洗濯日和に RKK気象予報士の天気解説＜阿蘇や天草のライブカメラも配信中＞

厳しい冷え込みの朝

今朝も熊本県内各地で氷点下の冷え込みとなり、各地で「冬日」となりました。最低気温は熊本市で氷点下1.9度と、0度以下の冷え込みが1週間ほど続いています。阿蘇市乙姫では午前7時半ごろに氷点下6.1度まで下がり、一気に気温が下がりました。その他、菊池市で氷点下4.8度、人吉市で氷点下2度、天草市本渡で氷点下0.9度を観測しています。寒気が居座っているところに明け方が晴れたため、放射冷却も加わって気温が下がりました。ただ、今朝は満月を過ぎたばかりの月が綺麗に見え、冬ならではの鮮やかな月景色のなかでの登校・出勤時間となりました。

今日・明日の天気

今日は1日を通して晴れる見込みです。雲も少なく、日中もすっきりとした晴天になり、降水確率は0％です。大陸から高気圧が進んできているため、カラッとした晴天になるでしょう。今週の中では今日が一番すっきりとした晴れになりそうなので、絶好の「洗濯日和」です。最高気温は熊本市で11度、阿蘇市乙姫で8度、天草市牛深で11度、人吉市で12度の予想です。日中も空気は冷たいですが、日差しの暖かさは感じられそうです。 明日・立春も晴れる見込みですが、今日よりはやや雲がかかりやすくなります。最低気温は熊本市で0度と今朝よりは少し高く、日中の最高気温は13度まで上がるため、ようやく少し寒さが和らぎそうです。

週末は強い寒気

木曜日には日中を中心に雨が降る見込みです。寒気が抜けるものの雨が降るため、残念ながら暖かさはあまり感じられないでしょう。金曜日は曇りで雨は一旦止みますが、週末にかけて再び強い寒気が流れ込んでくる予想です。土曜日は雲が多く、雨や雪が降る所もありそうです。日曜日は寒気のピークとなり、平野部でも雪が降って冬空に戻る見込みです。最高気温も熊本市で5度までしか上がらない予報となっています。

明子のささやき

昨日2月2日、熊本地方気象台から「梅の開花」が発表されました。平年より1日早く、ほぼ平年並みの開花です。昨年は2月がかなり寒かったため2月25日の発表でしたが、今年はそれより23日早い開花となりました。九州各地では1月中旬に一時暖かくなったタイミングで福岡や鹿児島などで開花し、県内でもポツポツと咲き始めていました。私の家の庭でも、1月の暖かい時期に一輪二輪と咲き始め、ここ最近また花が増えてきました。梅は「春告草（はるつげぐさ）」とも呼ばれます。厳しい寒さが続いていますが、こうした花の話題が出ると心が少し温まりますね。



熊本県の天気・防災情報 | TBS NEWS DIG

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。