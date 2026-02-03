俳優の長澤まさみ（38）が出演するBYD Auto Japanの新CMが、3日から放送される。

【映像】白いワンピース姿の長澤まさみ

元日に、映画監督の福永壮志氏との結婚を発表した長澤。CMに関連して“二刀流”でがんばりたいことを聞かれ次のように答えた。

長澤「お芝居をすることはとても好きなことみたいで、こうやって長く仕事を続けてこられたので自分のペースで続けていけたらいいなと思うのがひとつ。もうひとつは、人間生活をもう少し楽しんでみたい。社会とつながっていくというか、俳優としてではなくて、個人として何か人とつながって人とかかわっていくことこができたらいいなと思っている」

また、これまで挑戦してこなかったが、「いよいよありかも！」と思う、新たにチャレンジしてみたいことを明かした。

長澤「計画していることはたくさんある。長年習い事をたくさんしたいというのがあったので、ピアノと太極拳と能も習ってみたい。太極拳は体幹の中心部を鍛えたいのと、精神的な部分もおもしろそうだなと思い、能と合わせてやれたらいい。体を動かしながら少し文化とも触れるというか、知っていくこともしたいと思っている。とにかく習い事で毎日が忙しくなるといいなと」

（『ABEMA Morning』より）