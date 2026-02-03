大手企業・人事リーダーに聞く、キャリア採用の実態 第6回 金融・エンタメなど異業種からの転職が多数! 人的資本経営を強化するNTTドコモのキャリア採用
転職がキャリアの選択肢として一般化し、多くの企業が活発にキャリア採用を行う現代。大手企業への転職を検討する方も多いですが、各社が実際にどんな採用を行っているのか実態が見えづらいところがあります。
本企画では、大手企業に特化した転職プロダクト「Bloomキャリア登録」を展開するBloomの代表取締役 平原 俊幸が、「求職者が知りたい視点」をもとにしながら大手企業のキャリア採用責任者にインタビューを行っています。
今回は、通信事業を基盤に法人・スマートライフ事業へとサービスの幅を広げるNTTドコモの総務人事部 人事戦略担当課長 兼 採用担当課長の高木さんにお話を伺いました。
キャリア採用を管轄するリーダーが「人事戦略」も担当しているのは非常に珍しいケースと言えます。ドコモが事業として金融、映像コンテンツ、5G/6Gといった成長領域への変革を加速するなか、人的資本経営の強化も掲げており、連動するキャリア採用を推進しているとのこと。通信以外の専門性を持つ人材の採用も増加するキャリア採用の実態について詳しく伺います。
――高木さんのこれまでのキャリアについて教えてください。
2007年にNTTドコモへ新卒入社しました。最初のキャリアとしてはドコモショップを展開する代理店への提案・販売促進の営業業務に従事していました。その後、本社の営業戦略部に異動し、「月々サポート」などの割引施策を企画しサービス名も含めて作り上げた経験があります。
その後人事部に異動し、新卒採用と社員育成・研修企画を担当しました。再度営業現場に戻り、東北支社における営業企画を経て、2024年に現在の総務人事部に着任しています。
――入社して18年になるのですね。なぜ新卒ではドコモに入社したのでしょうか。
通信という無形のサービスに、どのような価値を付加していくかという点に大きな面白さを感じ入社しました。
実際に入社した後の業務でも、多くの人に価値を届けられることはやりがいですね。
「月々サポート」という割引施策もドコモらしい「サポートする」という意味合いを入れて名称を企画しましたが、その頃に電車に乗っていたら、近くにいた高校生が「ドコモの月々サポートってのが始まってさ」と話しているのを聞きました。通信という無形のサービスだからこそ、自分たちの工夫によって知らない誰かのためになる、生活を支える仕事ができるというのは、影響力の大きさや仕事の醍醐味を感じています。
――現在は総務人事部においてどんな職務を担っているのでしょうか。
人的資本経営の推進や人員計画の策定、社員のエンゲージメント施策などの人事戦略、およびキャリア採用に関してそれぞれ課長として業務を管轄しています。
昨年総務人事部に着任した際は、ドコモにおける人的資本経営の方針を形にしていく仕事を主に担いました。事業戦略と人材戦略の連動を強化することが、「人材の成長」と「事業の成長」につながると考え、「Sustainable Growth Cycle」というモデルを作りました。
事業の成長を支えるHR Business Partnar（HRBP）の体制を構築し、人員計画の策定も事業計画に合わせて行っていく中で「どんな専門性を持つ人材を何名採用するか」といった採用計画にも関わってきました。
外部から必要な人材を採用するには、当社の希望だけでなく、転職市場の状況と連動する必要があります。採用の難易度などを踏まえて事業側と議論を重ねられるようにするために採用の知見・ノウハウも高めたいと思い、キャリア採用領域も合わせて担当することを自ら希望して今に至っています。
ドコモのめざす「Sustainable Growth Cycle」
○法人事業やスマートライフ事業を大きく強化するドコモの展開
――ドコモの事業内容についても改めてお教えください。
ドコモはこれまで携帯電話の通信事業を主軸に成長してきましたが、現在は事業の約半分が法人事業やスマートライフ事業となっています。
法人事業では5G、IoT、AIの活用やソリューションなど、通信を超えた価値を提供しています。
スマートライフ事業においては通信インフラという強固な基盤の上に、金融決済や「Lemino」などの動画配信、ファンダムマーケティングとしての「DAZN」などを展開しています。特に金融分野では、ネット銀行などとの提携や事業強化を進め、お客様にワンストップで便利に使っていただけるような環境整備に注力しています。
――通信以外の事業を強化する狙いはどこにあるのでしょうか。
2024年にブランドスローガンを「つなごう。驚きを。幸せを。」に一新しました。「つなぐ」を価値創造の源泉として、それぞれの事業の強みをつなぎ、掛け合わせることで、「驚き」と「幸せ」にあふれた社会を実現したいと考えています。
例えば、スポーツファンの方々に向けて、DAZNとの連携によるJリーグやプロ野球、NBAとの連携によるNBAの試合など、さまざまなスポーツのといったコンテンツをドコモのお客さまに安価に提供することで、ファンとしての体験価値を高めることを目指しています。「ドコモを使っていて良かった」と思えるような付加価値を生み出すことが、我々の大きな目的です。
――競合他社との違い、ドコモならではの強みはどんな点にあるとお考えですか。
ドコモの大きな強みは、リアル店舗網やオウンドメディアという圧倒的な顧客接点の強さにあります。また、通信という無形のサービスをベースに、金融やエンタメなど多様な事業を創造できるダイナミックさもドコモの魅力です。通信という事業はどのような価値を付加していくかで無限の可能性を秘めており、そこに各事業を乗せていくことで大きなシナジーを生み出すことができます。
●銀行・証券など金融出身者も多数入社、「通信以外のドコモも知って欲しい」
○銀行・証券など金融出身者も多数入社、「通信以外のドコモも知って欲しい」
――キャリア採用の背景や、実施概要をお知らせください。
事業拡大に伴う即応性が求められていることがキャリア採用の背景です。金融・決済、情報セキュリティ、監査といった分野や、5Gだけでなく6Gを見据えた新しいプロダクトの開発など、従来のドコモを超える多様なスキルを持った人材を求めてキャリア採用を行っています。
2025年度は年間約400名規模の採用計画となっています。近年はキャリア採用を増加させており、新卒採用とほぼ同数になってきています。
例えば金融領域の一部組織では、キャリア採用出身者が過半を占めるなど、多様なバックグラウンドの人材が活躍しています。大手銀行や証券会社、地銀など、金融業界でのキャリアを持つ人材の採用が増えていますね。
――どんな応募ルートから採用に繋げているのでしょうか。
転職エージェント経由の紹介による採用が多いですね。その上で、社員紹介によるリファラル採用や、スカウトなどのダイレクト採用を強化し、ドコモの魅力を直接伝える活動に注力しています。
――実際の選考プロセスや面接時に重視するポイントもお知らせいただけますでしょうか。
選考は書類選考・適性検査を経て、一次面接と二次面接を行っています。一次面接は現場マネージャーが中心となり、スキル・経験のマッチングを確認します。二次面接は部門責任者と人事が入り、志向性やカルチャーフィットも含めて総合的に確認します（職種・ポジションにより体制は異なります）。
ドコモの事業を拡大するためには、既存の文化を打破するような専門性やスキルを持つ人材が不可欠です。それに加えて、次の2つの資質を重視しています。
ドコモが求める資質の一つは、挑戦する意欲と姿勢です。過去のエピソードから、困難な状況でどう考え、どう行動したかという挑戦心を大切にしています。ドコモは「通信だけの会社でいてはいけない」という強い危機感を持ち、挑戦を続けており、それに共感し自らアクションできる方を求めています。
もう一つは、「つなぎきる」力です。ドコモには多様な事業、多様なパートナーがいます。自分の仕事だけでなく、他部門や社外とも連携して価値を創造する「つなぎきる」ことができるコンピテンシーを重視しています。
――キャリア採用を進める上での課題はありますか?
ドコモは「通信の会社」と思われがちですが、それだけではない事業の展開や人材の活躍機会があることをもっと広く知らせていきたいと考えています。「ドコモってこんな新しいことをやっているんだ」「こんな仕事を実際にやっているんだ」ということを多くの方に伝えていきたいですね。
東京都千代田区のNTTドコモ本社会議室で行われたインタビュー
○「個人の挑戦」を支えるNTTグループ全体の社内公募制度や「ダブルワーク制度」
――高木さんから見て、ドコモで働く良さとはどんなところでしょうか。
ドコモで働く魅力は大きく2点あります。1点目は、通信インフラという強固な土台を持ちながら、金融やエンタメなど多角的な事業に挑戦できる、圧倒的なダイナミックさです。無形のサービスだからこそ、どのような価値を付加していくかという点で、無限の可能性を秘めていると感じています。
2点目は、社員の挑戦を認め合い、自己実現しやすい企業文化です。キャリアアップや挑戦を支援するジョブボードやダブルワークといった人事制度も、社員の主体的なキャリア形成を後押ししており、意欲のある社員にとっては非常に魅力的な環境です。
――「人的資本経営」のお話もありましたが、ジョブボードやダブルワークといった人事制度について詳しく教えてください。
NTTグループ全体では約5万人規模（※当社グループを含む）で、多様な人材が在籍しています。事業が広がりを見せる中、やはり社員ひとり一人が事業の核であるという考えに立ち返り、社員がいかに挑戦しやすい環境や能力発揮ができる環境にしていけるかを描いて実現していかないといけません。
「Sustainable Growth Cycle」という考え方を根幹にしつつ、我々は「事業の挑戦」「個人の挑戦」「風土・文化」を人的資本経営の3つの柱としています。「個人の挑戦」を支援する制度の一環として、「NTT Group Job Board」や「ダブルワーク制度」があります。
「NTT Group Job Board」ではNTTグループキャリア選択機会の提供を目的として、特定のスキルが必要な事業や新規分野の事業などのNTTグループ内のポストへ自発的に応募できます。ドコモにおいて2024年度は公開ポスト、応募数、合格者数ともに過去最多となり、1,602ポストを用意、725名が応募、354名が合格し希望のポストへ異動しています。
「ダブルワーク制度」では、社内の各組織が社内副業者の受け入れ可能なポストを募集し、全体で1000ぐらいのポストが公開されます。個々のスキルの活用や新たなスキル習得の機会として、2024年度は817名が制度を利用しました。
――そこまで制度が展開され、実際に活用もされているのですね。ドコモにキャリア入社した方が驚くことはありますか。
選考の中で挑戦する会社であることを伝えており、入社後はその認識の通りだったと思われることも多いですね。一方、会社全体の組織が大きいことで、分業化や多くの関係者とやりとりすることの大変さについて声を聞くこともあります。人的資本経営の実践に向けて、より一層組織を活性化させていくことは人事として取り組み続けたいと思います。
――最後に、転職を考えている方に伝えたいメッセージがあればお願いします。
ドコモは、通信インフラという土台を持ちつつ、法人やスマートライフといった成長分野で大きな挑戦をしています。この挑戦を成功させるためには、従来ドコモで必要とされていたスキルに加え、金融やセキュリティ、開発など異分野の専門性が不可欠です。ご自身のスキルを活かし、事業拡大というダイナミックな環境で挑戦したい方と、ぜひ一緒に仕事をしたいと考えています。
Bloom代表取締役の平原(写真 左)と、NTTドコモ 総務人事部の高木さん(写真 右)
平原俊幸 株式会社Bloom 代表取締役。
