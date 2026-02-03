道民の待ち合わせは「羽田空港」が正解!? 本州に乗せたらわかる”なまら広い”北海道【図解 北海道の話】

道民同士が待ち合わせするのに一番便利なのは羽田空港？

根室⇔函館 ＝ 千葉⇔奈良

下記のマップを見ると、北海道がいかに大きいかがわかるのではないでしょうか。

これだけ広大なので、北海道を旅行する場合も、「札幌でラーメンを食べて、旭川で動物園に行って、知床で自然を満喫して……あと、北見で焼肉も食べたい！」などと計画したところで、2泊3日程度ではとうてい不可能です。仮にできたとしても、移動だけでほとんどの時間を費やしてしまうでしょう。それほど北海道は広大なため、各地の道民同士で集合するには、道内よりも羽田空港のほうが便利とすら言われています。

北海道は廃線となった鉄道路線が多く、今のところ新幹線も函館止まりのため、鉄道で移動するには時間がかかります。そして比較マップを見てわかるとおり、道内でも遠距離となると、車での移動にはかなりの時間と覚悟が必要です。

一方で、北海道には、羽田空港へ直行便でアクセスできる空港が９つあります。道南の函館空港と道央の新千歳空港、道北の旭川空港、稚内空港、オホーツク紋別空港、そして道東のたんちょう釧路空港、女満別空港、根室中標津空港、とかち帯広空港です。

となると、「道内で集合するより、便数の多い羽田空港で集合したほうが手っ取り早いし、交通費の負担も平等なので、なまらいいっしょ！」となるのも、うなずけるのではないでしょうか。

東端と西端は、千葉⇔神戸とほぼ同じ距離

下の比較マップのとおり、北海道の東西は千葉から神戸に至る距離に匹敵し、南北は静岡から新潟に至る距離を超えています。「同じ道内だから」と、簡単に移動はできません。

伝説の看板

かつて根室市内の国道44号線沿いに「ジャスコ釧路店 直進110km」という看板があり、北海道のスケールを示すものとして話題に。ちなみに、110km は東京－熱海間に匹敵する距離です。

道民の実態

北海道には観光名所が多いため、道外の人たちは、道民はそれらの観光地を訪れていると思いがちです。しかし実際のところは「行ったことがない道内の観光地が結構ある」という道民は多いです。

