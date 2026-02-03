»Ò¤É¤â¤ÎÈ¯Ã£¤Ë¤ÏÍ·¤Ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¡ª»Ò¤É¤â¤òÊÑ¤¨¤º´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤¿Êý¤¬¤è¤¤ÍýÍ³¤È¤Ï¡ª¡©¡ÚÈ¯Ã£¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë»Ò¤Î´¶³ÐÅý¹çÍ·¤Ó¡Û
»Ò¤É¤â¤ÏÍ·¤Ó¤ÇÈ¯Ã£¤µ¤»¤è¤¦①
ÍýÏÀ²òÀâ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª»Ò¤É¤â¤ÏÍ·¤Ó¤ÇÈ¯Ã£¤¹¤ë »Ò¤É¤â¤Ï1mm¤âÊÑ¤¨¤Ê¤¤¡§¼Ò²ñ¥â¥Ç¥ë ³ÐÀÃ¥ì¥Ù¥ë¤ÎÍý²ò¤È»Ù±ç¡§¸ò´¶¿À·Ð¡¦Éû¸ò´¶¿À·Ð¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÃíÌÜ
¡ÚÍýÏÀ²òÀâ¡Û¡ÖÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤éÈ¯Ã£¤·¤¿¡×¤¬ºÇ¶¯
¡¡³Ú¤·¤¯Í·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢
¡¦ÀèÀ¸¤Î¤ªÏÃ¤¬Ê¹¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¡¦Íî¤ÁÃå¤¤¤ÆºÂ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¡¦¤â¤Î¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿
¡¦¼ê¸µ¤ò¸«¤ÆÃåÂØ¤¨¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
¡¦²»¤¬ÉÝ¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÀèÀ¸¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Û¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»Ò¤É¤â¤Ï¤¿¤À³Ú¤·¤¯Í·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢º£¤Þ¤Çº¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬²ò·è¤·¡¢À¸³è¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤Î¤¬ºÇ¶¯¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Ç¿´¤Ë¤È¤á¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï»Ò¤É¤â¤Îº¤¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ë¤Ð¤«¤ê¤È¤é¤ï¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤ºÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡Ö³Ú¤·¤¯Í·¤Ö¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¤¤ê¤´¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð¥é¥Ã¥ー¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤ª¤ª¤é¤«¤Ç¡¢´²ÍÆ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢´¶³ÐÅý¹çÍ·¤Ó¤Ï¿´ÃÏ¤è¤¤´¶³Ð»É·ã¤¬Æþ¤ë¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Î¾ð½ï¤¬°ÂÄê¤·¤Þ¤¹¡£¶ì¼ê¤Ê´¶³Ð»É·ã¤ÏÈò¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤ÆÍ·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²¿¤«¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤è¤ê¡¢¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬ºÇÍ¥Àè¤Ç¤¹¡£
¡¡¼«Ê¬¤¬¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ°Â¿´¤·¤ÆÂ¸ºß¤Ç¤¤ë¼Â´¶¤ò¡¢»Ò¤É¤â¤¬Í·¤Ó¤ÎÃæ¤«¤é´¶¤¸¤È¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢º¤¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤Ï³Î¼Â¤Ë¸º¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡ÚÃÎ¼±¡¦³Ø½¬¡Û´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ»Ò¤É¤â¤Ï£±mm¤âÊÑ¤¨¤Ê¤¤
¡¡Í·¤Ó¤Ç»Ò¤É¤â¤òÈ¯Ã£¤µ¤»¤ë¤Î¤ÈÊ»ÍÑ¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Î¾õÂÖ¤Ë±þ¤¸¤Æ´Ä¶¤òÀ°¤¨¤¿¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¹©É×¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤Ï£±mm¤âÊÑ¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤òÍ·¤Ó°Ê³°¤ÇÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤«¤«¤êÂç¿Í¤â»Ò¤É¤â¤âÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¤ë¡£¤³¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¼Ò²ñ¥â¥Ç¥ë¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Á°½Ò¤·¤¿´¶³ÐÍßµá¤¬¶¯¤¤»Ò¤Ë¤Ï¡¢½Å¤ê¤òÆþ¤ì¤¿¥ê¥å¥Ã¥¯¤òÇØÉé¤ï¤»¤¿¤ê¡¢»ÑÀª¤¬ÊÝ»ý¤Ç¤¤Ê¤¤»Ò¡¢ºÂ¤êÂ³¤±¤ë¤Î¤¬¤à¤º¤«¤·¤¤»Ò¤Ë¤Ï°Ø»Ò¤ò¹©É×¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡´¶³Ð²áÉÒ¤Î¶¯¤¤»Ò¤Ï¡¢»É·ã¤«¤é¥¨¥¹¥±ー¥×¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤òÍ·¤Ó¤ÇÈ¯Ã£¤µ¤»¤ë¤³¤È¤È¡¢¼Ò²ñ¥â¥Ç¥ë¤ÎÊ»ÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Îº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ÔÆ°¤Ï¤µ¤é¤Ë·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£
°Ø»Ò¤Î¹©É×¡Ú¥¹ー¥Ñー¥Üー¥ëÆþ¤ê¤ÎºÂÉÛÃÄ¡Û
ºÂÉÛÃÄ¤ÎÃæ¤Ë¥¹ー¥Ñー¥Üー¥ë¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢°Ø»Ò¤ËÉß¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Ï¥¹ー¥Ñー¥Üー¥ë¤Î¥´¥Ä¥´¥Ä¤·¤¿´¶¿¨¤ò¤ª¿¬¤äÂÀ¤â¤â¤«¤é´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´¶³ÐÍßµá¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¡¢ÃåÀÊ¤¬»ýÂ³¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú¹ø¤òÁ°·¹¤ËÊÝ¤Ä¡Û
»ÑÀª¤¬Êø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢°Ø»Ò¤ò¹©É×¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÇØÃæ¤ËÆÍµ¯Êª¤ä¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÅö¤Æ¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¹ø¤¬Á°·¹¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢»ÑÀª¤¬¤è¤¯¤Ê¤ê¡¢¼ê¤âÆ°¤«¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú½ÐÅµ¡Û¡ØÈ¯Ã£¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë»Ò¤Î´¶³ÐÅý¹çÍ·¤Ó¡ÙÃø¡§Æ£¸¶Î¤Èþ