東京ディズニーランドの1デーパスポートは人気の株主優待！企業から株主へ贈られる「優待品」株主優待をもらう条件や方法とは？【図解 株式投資の話】

株主優待とは？

株主優待をもらっちゃおう！【図解 株式投資の話】

株主が得られるものは配当だけではありません。「株主優待」もあります。

株主優待とは、企業が自社の株主に向けて、「優待品」を贈る制度です。

株主優待の内容は企業によって異なります。株主優待を紹介しているウェブサイトを使えば、簡単に調べることができます。「みんかぶ」という情報サイトの「株主優待ページ」がおすすめです。

では、株主優待にはどのようなものがあるのでしょうか。

自社製品の詰め合わせ、自社サービスの無料券（または割引券）、クオカード、お米などがあります。

ディズニーランドを運営するオリエンタルランドの「（東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシーの）１デーパスポート」は人気の株主優待です。

株主優待をもらう方法

では、株主優待をもらうにはどのようにすればよいのでしょうか。

これは配当と同様に、権利日に株を持っていればもらえます。

優待品は取引口座の住所に送られてきます（別途、送付先を指定する場合もあります）。概ね権利日から90日後に送られてくるので、楽しみに待っていましょう。

配当と同様に、権利日の翌日に株を売っても、株主優待はもらえます。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 株式投資の話』