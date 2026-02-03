ドル円理論価格　1ドル＝154.44円（前日比-0.83円）

割高ゾーン：155.47より上
現値：155.50
割安ゾーン：153.41より下

過去5営業日の理論価格
2026/02/02　155.27
2026/01/30　155.35
2026/01/29　155.18
2026/01/28　156.55
2026/01/27　157.07

（注）ドル円理論価格とは？
Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。