みずほフィナンシャルグループ<8411.T>が急反発している。同社は２日の取引終了後、２６年３月期第３四半期累計（４～１２月）の連結決算を発表。純利益は前年同期比１９．２％増の１兆１９８億９０００万円となった。４～１２月期として純利益は初の１兆円台となったほか、通期計画に対する進捗率は９０％と高水準となった。加えて自社株取得枠の拡大も発表しており、業績と株主還元姿勢を評価した買いが集まっている。



日銀による政策金利の引き上げを背景に資金利益が増加したほか、非金利ビジネスが好調に推移。市場部門も着実に伸長した。みずほＦＧはあわせて、自社株の取得株式数の上限を６５００万株（昨年末時点の自己株式を除く発行済み株式数の２．６％）、取得総額の上限を３０００億円に拡大した。従来は取得総数６０００万株、取得総額２０００億円を上限としていた。取得期限は２月２８日から３月３１日に変更。また取得した自社株を消却する予定日については３月２３日から４月２２日に見直した。



出所：MINKABU PRESS