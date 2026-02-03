3日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比35.0％増の1083億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同47.7％増の682億円となっている。



個別ではｉシェアーズ 米国高配当株 ＥＴＦ <2013> 、グローバルＸ ＭＳＣＩ 気候変動対応 <2848> 、業界改革厳選ＥＴＦ地銀 <395A> が新高値。



そのほか目立った値動きでは純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> が10.90％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ パラジウム上場投資信託 <1675> が10.43％高、純パラジウム上場信託（現物国内保管型） <1543> が9.40％高、ＮＥＸＴ インドブル <2046> が9.28％高、純金上場信託（現物国内保管型） <1540> が8.69％高と大幅な上昇。



一方、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> は9.99％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> は5.36％安、純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> は5.17％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2249> は3.94％安、ＭＳＣＩ日本株高配当低ボラティリティ <1490> は3.92％安と大幅に下落している。



日経平均株価が1305円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金392億1200万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金265億2000万円を大きく上回る活況となっている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が89億2200万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が36億4600万円、ｉシェアーズ・コア 日経２２５ ＥＴＦ <1329> が35億7200万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が34億6900万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が32億6600万円の売買代金となっている。



株探ニュース

