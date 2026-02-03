

―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の1月30日から2日の決算発表を経て3日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



★No.3 東洋テク <9686>

26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比4.7倍の28.4億円に急拡大し、通期計画の25.5億円に対する進捗率が111.6％とすでに上回り、さらに5年平均の65.6％も超えた。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<5955> ワイズＨＤ 東Ｓ +21.57 2/ 2 3Q 44.34

<7446> 東北化学 東Ｓ +7.35 2/ 2 1Q 92.09

<9686> 東洋テク 東Ｓ +5.01 2/ 2 3Q 367.93

<9158> シーユーシー 東Ｇ +3.78 2/ 2 3Q -40.50

<4746> 東計電算 東Ｓ +2.97 2/ 2 本決算 7.95



<2003> 日東富士 東Ｓ +1.86 2/ 2 3Q -18.99

<5992> 中発条 東Ｓ +1.47 2/ 2 3Q -20.80

<9955> ヨンキュウ 東Ｓ +1.29 2/ 2 3Q -4.19

<6018> 阪神燃 東Ｓ +1.21 2/ 2 3Q 255.69

<6470> 大豊工業 東Ｓ +0.83 2/ 2 3Q 482.68



<4736> 日本ラッド 東Ｓ +0.48 2/ 2 3Q -24.24

<6467> ニチダイ 東Ｓ +0.29 2/ 2 3Q 赤転

<2816> ダイショー 東Ｓ +0.21 2/ 2 3Q -1.96



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした3日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

