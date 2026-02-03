―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の1月30日から2日の決算発表を経て3日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.3　東洋テク <9686>
　26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比4.7倍の28.4億円に急拡大し、通期計画の25.5億円に対する進捗率が111.6％とすでに上回り、さらに5年平均の65.6％も超えた。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<5955> ワイズＨＤ 　　東Ｓ 　 +21.57 　　2/ 2　　　3Q　　　 44.34
<7446> 東北化学 　　　東Ｓ　　 +7.35 　　2/ 2　　　1Q　　　 92.09
<9686> 東洋テク 　　　東Ｓ　　 +5.01 　　2/ 2　　　3Q　　　367.93
<9158> シーユーシー 　東Ｇ　　 +3.78 　　2/ 2　　　3Q　　　-40.50
<4746> 東計電算 　　　東Ｓ　　 +2.97 　　2/ 2　本決算　　　　7.95

<2003> 日東富士 　　　東Ｓ　　 +1.86 　　2/ 2　　　3Q　　　-18.99
<5992> 中発条 　　　　東Ｓ　　 +1.47 　　2/ 2　　　3Q　　　-20.80
<9955> ヨンキュウ 　　東Ｓ　　 +1.29 　　2/ 2　　　3Q　　　 -4.19
<6018> 阪神燃 　　　　東Ｓ　　 +1.21 　　2/ 2　　　3Q　　　255.69
<6470> 大豊工業 　　　東Ｓ　　 +0.83 　　2/ 2　　　3Q　　　482.68

<4736> 日本ラッド 　　東Ｓ　　 +0.48 　　2/ 2　　　3Q　　　-24.24
<6467> ニチダイ 　　　東Ｓ　　 +0.29 　　2/ 2　　　3Q　　　　赤転
<2816> ダイショー 　　東Ｓ　　 +0.21 　　2/ 2　　　3Q　　　 -1.96

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした3日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース