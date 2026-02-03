―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の1月30日から2日の決算発表を経て3日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<4886> あすか薬ＨＤ 　東Ｐ　　 -7.73 　　2/ 2　　　3Q　　　-10.87
<9064> ヤマトＨＤ 　　東Ｐ　　 -5.82 　　2/ 2　　　3Q　　　 43.29
<3132> マクニカＨＤ 　東Ｐ　　 -4.48 　　2/ 2　　　3Q　　　-20.37
<7283> 愛三工 　　　　東Ｐ　　 -2.87 　　2/ 2　　　3Q　　　 -7.43
<9020> ＪＲ東日本 　　東Ｐ　　 -2.75 　　2/ 2　　　3Q　　　 -2.24

<2281> プリマ 　　　　東Ｐ　　 -1.88 　　2/ 2　　　3Q　　　　2.52
<9037> ハマキョウ 　　東Ｐ　　 -1.86 　　2/ 2　　　3Q　　　　9.25
<4272> 日化薬 　　　　東Ｐ　　 -1.64 　　2/ 2　　　3Q　　　-10.96
<1946> トーエネク 　　東Ｐ　　 -1.47 　　2/ 2　　　3Q　　　 38.13
<3191> ジョイ本田 　　東Ｐ　　 -1.18 　　2/ 2　　上期　　　 -8.98

<9502> 中部電 　　　　東Ｐ　　 -1.16 　　2/ 2　　　3Q　　　　8.30
<8601> 大和 　　　　　東Ｐ　　 -1.06 　　2/ 2　　　3Q　　　 -3.58
<4203> 住友ベ 　　　　東Ｐ　　 -1.03 　　2/ 2　　　3Q　　　 29.51
<7241> フタバ 　　　　東Ｐ　　 -0.87 　　2/ 2　　　3Q　　　 53.24
<8081> カナデン 　　　東Ｐ　　 -0.56 　　2/ 2　　　3Q　　　 20.44

<5933> アルインコ 　　東Ｐ　　 -0.36 　　2/ 2　　　3Q　　　 -0.42
<2282> 日ハム 　　　　東Ｐ　　 -0.19 　　2/ 2　　　3Q　　　 23.93

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした3日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。
「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース