決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … 大和、ＪＲ東日本、中部電 (2月2日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の1月30日から2日の決算発表を経て3日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<4886> あすか薬ＨＤ 東Ｐ -7.73 2/ 2 3Q -10.87
<9064> ヤマトＨＤ 東Ｐ -5.82 2/ 2 3Q 43.29
<3132> マクニカＨＤ 東Ｐ -4.48 2/ 2 3Q -20.37
<7283> 愛三工 東Ｐ -2.87 2/ 2 3Q -7.43
<9020> ＪＲ東日本 東Ｐ -2.75 2/ 2 3Q -2.24
<2281> プリマ 東Ｐ -1.88 2/ 2 3Q 2.52
<9037> ハマキョウ 東Ｐ -1.86 2/ 2 3Q 9.25
<4272> 日化薬 東Ｐ -1.64 2/ 2 3Q -10.96
<1946> トーエネク 東Ｐ -1.47 2/ 2 3Q 38.13
<3191> ジョイ本田 東Ｐ -1.18 2/ 2 上期 -8.98
<9502> 中部電 東Ｐ -1.16 2/ 2 3Q 8.30
<8601> 大和 東Ｐ -1.06 2/ 2 3Q -3.58
<4203> 住友ベ 東Ｐ -1.03 2/ 2 3Q 29.51
<7241> フタバ 東Ｐ -0.87 2/ 2 3Q 53.24
<8081> カナデン 東Ｐ -0.56 2/ 2 3Q 20.44
<5933> アルインコ 東Ｐ -0.36 2/ 2 3Q -0.42
<2282> 日ハム 東Ｐ -0.19 2/ 2 3Q 23.93
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした3日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。
「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース