決算プラス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … みずほＦＧ、村田製、ＴＤＫ (2月2日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の1月30日から2日の決算発表を経て3日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
★No.3 ＴＤＫ <6762>
26年3月期の連結最終利益を従来予想の1800億円→1900億円(前期は1671億円)に5.6％上方修正し、増益率が7.7％増→13.7％増に拡大し、従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<7236> ティラド 東Ｐ +14.42 2/ 2 3Q 124.05
<6971> 京セラ 東Ｐ +11.81 2/ 2 3Q 141.84
<6762> ＴＤＫ 東Ｐ +9.92 2/ 2 3Q 7.79
<5444> 大和工 東Ｐ +5.24 2/ 2 3Q 28.18
<6981> 村田製 東Ｐ +4.34 2/ 2 3Q -16.48
<4528> 小野薬 東Ｐ +4.17 2/ 2 3Q 24.07
<9532> 大ガス 東Ｐ +3.99 2/ 2 3Q 29.97
<2222> 寿スピリッツ 東Ｐ +3.22 2/ 2 3Q 3.73
<8541> 愛媛銀 東Ｐ +3.18 2/ 2 3Q 34.37
<3371> ソフトクリエ 東Ｐ +3.13 2/ 2 3Q 18.27
<9022> ＪＲ東海 東Ｐ +3.06 2/ 2 3Q 21.42
<4768> 大塚商会 東Ｐ +2.42 2/ 2 本決算 -1.56
<8331> 千葉銀 東Ｐ +2.21 2/ 2 3Q 25.08
<2811> カゴメ 東Ｐ +1.85 2/ 2 本決算 －
<5911> 横河ブＨＤ 東Ｐ +1.77 2/ 2 3Q 8.16
<7337> ひろぎんＨＤ 東Ｐ +1.63 2/ 2 3Q 11.99
<2760> 東エレデバ 東Ｐ +1.41 2/ 2 3Q -24.03
<8370> 紀陽銀 東Ｐ +1.06 2/ 2 3Q 44.02
<2229> カルビー 東Ｐ +1.03 2/ 2 3Q -21.82
<8411> みずほＦＧ 東Ｐ +0.96 2/ 2 3Q 11.37
<6995> 東海理 東Ｐ +0.32 2/ 2 3Q 32.56
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした3日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース