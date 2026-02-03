―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の1月30日から2日の決算発表を経て3日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.3　ＴＤＫ <6762>
　26年3月期の連結最終利益を従来予想の1800億円→1900億円(前期は1671億円)に5.6％上方修正し、増益率が7.7％増→13.7％増に拡大し、従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<7236> ティラド 　　　東Ｐ 　 +14.42 　　2/ 2　　　3Q　　　124.05
<6971> 京セラ 　　　　東Ｐ 　 +11.81 　　2/ 2　　　3Q　　　141.84
<6762> ＴＤＫ 　　　　東Ｐ　　 +9.92 　　2/ 2　　　3Q　　　　7.79
<5444> 大和工 　　　　東Ｐ　　 +5.24 　　2/ 2　　　3Q　　　 28.18
<6981> 村田製 　　　　東Ｐ　　 +4.34 　　2/ 2　　　3Q　　　-16.48

<4528> 小野薬 　　　　東Ｐ　　 +4.17 　　2/ 2　　　3Q　　　 24.07
<9532> 大ガス 　　　　東Ｐ　　 +3.99 　　2/ 2　　　3Q　　　 29.97
<2222> 寿スピリッツ 　東Ｐ　　 +3.22 　　2/ 2　　　3Q　　　　3.73
<8541> 愛媛銀 　　　　東Ｐ　　 +3.18 　　2/ 2　　　3Q　　　 34.37
<3371> ソフトクリエ 　東Ｐ　　 +3.13 　　2/ 2　　　3Q　　　 18.27

<9022> ＪＲ東海 　　　東Ｐ　　 +3.06 　　2/ 2　　　3Q　　　 21.42
<4768> 大塚商会 　　　東Ｐ　　 +2.42 　　2/ 2　本決算　　　 -1.56
<8331> 千葉銀 　　　　東Ｐ　　 +2.21 　　2/ 2　　　3Q　　　 25.08
<2811> カゴメ 　　　　東Ｐ　　 +1.85 　　2/ 2　本決算　　　　　－
<5911> 横河ブＨＤ 　　東Ｐ　　 +1.77 　　2/ 2　　　3Q　　　　8.16

<7337> ひろぎんＨＤ 　東Ｐ　　 +1.63 　　2/ 2　　　3Q　　　 11.99
<2760> 東エレデバ 　　東Ｐ　　 +1.41 　　2/ 2　　　3Q　　　-24.03
<8370> 紀陽銀 　　　　東Ｐ　　 +1.06 　　2/ 2　　　3Q　　　 44.02
<2229> カルビー 　　　東Ｐ　　 +1.03 　　2/ 2　　　3Q　　　-21.82
<8411> みずほＦＧ 　　東Ｐ　　 +0.96 　　2/ 2　　　3Q　　　 11.37

<6995> 東海理 　　　　東Ｐ　　 +0.32 　　2/ 2　　　3Q　　　 32.56

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした3日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「3Q」は第3四半期累計決算。

