◆姫路競馬１日目（２月３日）

《下原 理》

１１勝。チュッチュポッポ（６Ｒ）に力が入る。「降級したので楽しみ」（◎）。スマートサターン（４Ｒ）は「このクラスなら通用する」（◎）。エイシンシギー（２Ｒ）も「前走はスタートでつまずいたので」（◎）。スマートビビット（１２Ｒ）は「積極的に行ってどこまで」（○）。インプレッシング（１０Ｒ）も「１４００メートルがどうか」（○）。

《杉浦 健太》

９勝。ハギノヴェルドン（７Ｒ）に手応え。「いい枠に入った。位置を取ってリズム良く運べれば」（◎）。グランレイハート（１２Ｒ）は「８００メートル戦は向いてそう。うまくかみ合えば」（○）。ララパサージュ（１Ｒ）も「この相手なら、いつもよりも前の位置でレースができそう」（○）。テクノハッピー（６Ｒ）は「スタートを決めたい」（○）。

《土方 颯太》

６勝。クリノビックリバゴ（１Ｒ）に前進を見込む。「状態はいいので、コーナーで置いていかれないようにしたい」（◎）。ハイグッドシャイン（７Ｒ）は「間隔を空けて立て直した。効果が出れば」（○）。

《笹田 知宏》

５勝。期待のセレリタス（１０Ｒ）は「１勝してくれたが、１４００メートル戦ではどうしても詰めが甘くなってしまう。最後まで持ってほしい」（○）。キモンゲーム（１１Ｒ）も「スムーズなレースをしたいので、内枠をどう乗るか」（○）。

《新庄 海誠》

３勝。サウンドアンフィニ（１２Ｒ）に好感触。「電撃戦を使うごとに二の脚が良くなっている。ゲートが決まれば」（◎）。アオイメルスイ（８Ｒ）も「前走は速い馬がいたが、２走前のようにハナに行けたら気分よく走ってくれる」（◎）。タスマンハイウェイ（１Ｒ）は「調子は変わらず。最近、出脚が良くないので、外枠は好材料」（○）。ホワイトニング（５Ｒ）は「最近、出脚がつかないし、いいところもなくて…」（△）。

《大山 真吾》

２勝。タガノフルチャンス（９Ｒ）に自信。「前走が惜しい競馬。イレ込むタイプではないので輸送も大丈夫と思う」（◎）。ハルサメ（４Ｒ）も「久々の前走が悪くない走り。２走目で上積みがあれば」（◎）。サクセスカノン（７Ｒ）は「手応えの割に伸びてくれない。追い出すタイミングをもっと我慢した方がいいのかも」（○）。ナムラダニー（８Ｒ）も「覆面を取ったら、行きっぷりが良くなった。同じような走りができれば」（○）。

《松木 大地》

２勝。フィーロ（３Ｒ）に気合。「だいぶ歩様がスムーズになってきた」（○）。

《川原 正一》

２勝。お薦めはディアナゼロス（５Ｒ）で「使いつつ調子は上向き」（◎）。ウォニー（８Ｒ）も「使いつつ状態が上がってきている」（◎）。

【注】◎はＶ候補、○は上位入着、△は慎重な騎手コメントの感触