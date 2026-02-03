グループでの活動を休止していた韓国の世界的人気グループ「ＢＴＳ」が３日、３月２１日にライブを全世界に生配信することを発表した。

３月２０日にアルバム「アリラン」でメンバー７人がそろった“完全体”でカムバックするＢＴＳ。公式インスタグラムで「【ＢＴＳ × ＮＥＴＦＬＩＸ】始動！」と伝え、「『ＢＴＳ ＴＨＥ ＣＯＭＥＢＡＣＫ ＬＩＶＥ ｜ ＡＲＩＲＡＮＧ』３月２１日 ２０：００ ソウル・光化門広場でのパフォーマンスを世界独占ライブ配信」と動画配信サービス「Ｎｅｔｆｌｉｘ」で配信することを報告した。

また「『ＢＴＳ： ＴＨＥ ＲＥＴＵＲＮ』３月２７日 カムバックアルバム『ＡＲＩＲＡＮＧ』制作現場に密着したドキュメンタリーを独占配信」も併せて伝えた。

ＢＴＳは昨年６月、社会服務要員から解除されたＳＵＧＡ（３２）をもってメンバー全員が兵役義務から招集解除。完全体カムバックを目指して新アルバムの制作に集中してきた。また「ＢＴＳ ＷＯＲＬＤ ＴＯＵＲ」が４月９日に韓国・高陽（コヤン）市でスタート。日本公演は４月１７、１８日に東京ドームで行われる。