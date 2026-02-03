ÊÆ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ÏÁý¼ý¸º±×¡¡¥Ñ¡¼¥¯¹¥Ä´¤âÈñÍÑ¤«¤µ¤à
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÊÆ¸ä³Ú¡¦¥á¥Ç¥£¥¢Âç¼ê¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤¬2ÆüÈ¯É½¤·¤¿2025Ç¯10¡Á12·î´ü·è»»¤Ï¡¢Çä¾å¹â¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ5¡óÁý¤Î259²¯8100Ëü¥É¥ë¡ÊÌó4Ãû400²¯±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯»ö¶È¤¬¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿°ìÊý¡¢±Ç²èÀ©ºîÈñ¤ÎÁý²Ã¤ä¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉôÌç¤Î¶ìÀï¤¬¶Á¤¡¢½ãÍø±×¤Ï6¡ó¸º¤Î24²¯200Ëü¥É¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤ä¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥¤Ê¤É¤ÎÂÎ¸³·¿»ö¶È¤ÎÇä¾å¹â¤Ï6¡óÁý¤Ç¡¢»ÍÈ¾´ü¤Ç½é¤á¤Æ100²¯¥É¥ë¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñÆâ¤Î¥Ñ¡¼¥¯¤ÎÍè±à¼Ô¤¬1¡óÁý¤¨¤¿¤Û¤«¡¢ÆüËÜ¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ê¤ÉÊÆ¹ñ³°¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¥Ñ¡¼¥¯»ö¶È¤ÎÇä¾å¹â¤âÁý²Ã¡£¿·¤·¤¤Á¥¤Î½¢¹Ò¤ËÈ¼¤¦¥¯¥ë¡¼¥ºÉôÌç¤ÎÀ®Ä¹¤âÍø±×Áý¤Ë´óÍ¿¤·¤¿¡£