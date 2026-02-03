たった100円なのにアレを可愛く飾れる♡おしゃれなラック
セリアのインテリアグッズ売り場でおしゃれなラックを発見！海外のインテリア風なデザインがおしゃれで、お部屋の雰囲気にもマッチします。ついつい増えがちな推しグッズを可愛く飾るのもおすすめです。しかもたった110円（税込）と試しやすいので、家具屋さんで購入する前にまずはセリアでチェックしてみてくださいね。
商品名：ディスプレイスタンド アーチ型
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：タテ19.5×ヨコ12×奥行き5.5cm
内容量：本体1個、スタンド2個、棚2個
販売ショップ：セリア
JANコード：4535792428719
お部屋に馴染むおしゃれなデザイン♡セリアの『ディスプレイスタンド アーチ型』
今回ご紹介するのは、セリアのインテリアグッズで見つけた『ディスプレイスタンド アーチ型』。
置くだけでお部屋の雰囲気をぐっとおしゃれに見せてくれる、海外インテリア風のラックです。
セット内容は本体1個・スタンド2個・棚2個。自分で組み立てるタイプですが、工具などは使わずに簡単に組み立てられます。
お値段は110円（税込）とお手頃な価格で試しやすいのも嬉しいポイントです。
食玩やガチャガチャも可愛くコレクション♪
材質には木の繊維を接着して作った板材を使用し、表面には木目調のシートが貼ってあるようなナチュラルな印象。
細かく見ると端の部分がぼさぼさしていたりめくれていたりする部分もありますが、パッと見ではほとんど気にならないレベルです。
まずは背面にスタンドを差し込みます。
つづいて上に小の棚、下に大の棚を差し込めば完成です。
実際にグッズを飾ってみるとこんな感じ。食玩やガチャガチャの景品を並べるのにちょうどよいサイズ感で、インテリアにも馴染みやすく、推しをおしゃれに飾れます。
テーブルや棚のちょっとしたスペースに置けるから、場所を取らずにコレクションを楽しめますよ♪
今回は、セリアの『ディスプレイスタンド アーチ型』をご紹介しました。
おしゃれにお気に入りのグッズを飾れる優秀アイテムです。ぜひセリアでチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。