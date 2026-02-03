「汚れが落ち切らなくて悩んでた…」1枚できれいになる100均便利クロス

窓や鏡を拭いたあと、水垢や皮脂汚れ、細かいホコリが落ち切らず「ちゃんと掃除したはずなのに…」と感じることが多々。何かいいものはないかとセリアをパトロールしていたら、窓ガラス・鏡専用のクロスを発見しました！超極細繊維で洗剤なしでも汚れをすっきりきれいに。1枚で驚くほどきれいになって感動しました！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：マイクロファイバークロス 窓ガラス・鏡用

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：横30cm×縦40cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4560177463276

さすが窓ガラス・鏡専用なだけある！セリアのマイクロファイバークロスが優秀

窓や鏡を拭いたあと、なんとなく白っぽく曇っていたり、細かいホコリが残っていたりして、「ちゃんと掃除したはずなのに…」と感じることがよくありました。

今までは、ふわっとした質感のホコリ取りでお掃除することが多かったのですが、どうしても仕上がりに満足できず…。

もう少しすっきりきれいにできるものはないかなと探していたときに、セリアの掃除グッズ売り場で見つけたのがこの『マイクロファイバークロス 窓ガラス・鏡用』です。

ぱっと見はハンカチのようで、掃除道具っぽさがあまりありません。

しかし、窓ガラス・鏡用として売られているだけあって、皮脂汚れやホコリをしっかり拭き取れるように作られています！

生地は目がぎゅっと詰まった感じで、触ると少し硬め。

ふわふわというより、汚れをかき取るためのしっかりした質感です。

超極細繊維を使っていて、洗剤なしでも汚れを拭き取れるのが特徴です。

吸水性が高く扱いやすい点も、窓ガラス・鏡用としては重要なポイントです。

サイズは約横30cm×縦40cmです。

折りたたんで使用するにはちょうどいいサイズ感で、扱いやすいです。

汚れをしっかりと絡め取ってくれて仕上がりが良い！

洗面所の鏡で実力を試してみました。

水はねによる頑固なウロコ汚れ、皮脂汚れ、ホコリが気になっていたのですが、果たしてきれいになるでしょうか…？

ホコリはさっとぬぐうだけでも、かなりきれいになりました。今まで使っていたふわっとしたホコリ取りと比べると、汚れの取れ方が全然違い、こちらのほうがかなりきれいになります。

表面をなでるだけでなく、汚れをしっかり絡め取ってくれる感じがあり、拭いたあとの仕上がりがはっきりと変わりました。特にホコリの取り残しが少なく、拭きムラが出にくいのが印象的です。

水垢のような白くこびりついた汚れについては、汚れている部分を少し濡らして柔らかくしてから擦ると落ちました。乾いたままでは落ちにくかった汚れも、ひと手間加えることで無理なくきれいになります。

洗剤を使わずにここまで落とせるなら、日常のお手入れには十分だと感じました。

これまで何となく掃除していた窓や鏡も、このクロスを使うと仕上がりがぐっとアップ！窓ガラスや鏡の汚れが気になっている方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。