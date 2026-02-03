【関西の雪】近畿地方（大阪・京都・兵庫・滋賀・奈良・和歌山）の雪雨シミュレーションと16日間天気予報【気象庁/2月3日】
近畿地方 今後の天気は？
気象庁によりますと、近畿地方は、寒気や湿った空気の影響でおおむね曇り、北部を中心に雪や雨が降っています。
近畿地方の8日（日）までの雪雨シミュレーション・16日間天気予報
３日の近畿地方は、寒気や湿った空気の影響でおおむね曇り、北部を中心に朝にかけて雪や雨が降るでしょう。
４日の近畿地方は、高気圧に覆われておおむね晴れますが、北部では湿った空気の影響でおおむね曇る見込みです。
シミュレーションでは、3日午前と6日、7日、8日に近畿地方に雪雲がかかっています。
（予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください）
▶３日（火）～８日（日）近畿地方の雪雨シミュレーション・16日間天気予報
３日（月）
気象庁によりますと、
大阪府は、寒気や湿った空気の影響でおおむね曇り、明け方は雪の降る所があるでしょう。
京都府は、寒気や湿った空気の影響でおおむね曇り、北部を中心に明け方は雪や雨が降るでしょう。
兵庫県は、兵庫県は、寒気や湿った空気の影響でおおむね曇り、北部を中心に朝にかけて雪が降るでしょう。
滋賀県は、寒気や湿った空気の影響で曇り、北部を中心に明け方は雪が降るでしょう。夕方からは高気圧に覆われて晴れる見込みです。
奈良県は、寒気や湿った空気の影響で曇りますが、夕方からは高気圧に覆われて晴れるでしょう。
和歌山県は、北部では寒気や湿った空気の影響で曇りますが、昼過ぎからは高気圧に覆われて晴れるでしょう。南部では高気圧に覆われて晴れる見込みです。
４日（水）
気象庁によりますと、
大阪府は、高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。
京都府は、南部では高気圧に覆われておおむね晴れますが、北部では湿った空気の影響でおおむね曇る見込みです。
兵庫県は、兵庫県は、南部では高気圧に覆われておおむね晴れますが、北部では湿った空気の影響でおおむね曇る見込みです。
滋賀県は、南部では高気圧に覆われておおむね晴れますが、北部では湿った空気の影響でおおむね曇るでしょう。
奈良県は、高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。
和歌山県は、高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。