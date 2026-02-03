「形が秀逸で場所を取らない！」コンパクトで扱いやすい100均園芸グッズ
商品情報
商品名：スリムじょうろ
価格：￥220（税込）
容量（約）：1.5L
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480842530
コンパクトなのに扱いやすい！ダイソーの『スリムじょうろ』
植物に水をあげるときや、ちょっとした掃除のとき、じょうろが大きすぎて扱いづらいと感じることがありました。収納場所も取るし、出し入れが面倒でつい後回しにしてしまうことも。
もう少しコンパクトで、気軽に使えるものがあればいいのに…と思っていたときに、ダイソーで見つけたのが『スリムじょうろ』です。
価格は220円（税込）。筆者が購入した店舗では、園芸グッズ売り場に置かれていました。
まず目に入ったのが、その細さ。容量約1.5Lとたっぷり水が入るのに、見た目は辞書くらいスリムで、正直じょうろには見えないほどです。
持ち手が付いていないデザインなので、フックに掛ける必要もなく、棚のすき間や収納ボックスにもそのまま立てて入れられます。使わないときも場所を取らず、保管のしやすさはかなり魅力的でした。
持ち手がない代わりに、指がはまるポケットが付いているのも特徴です。この形なら、手が小さくても安定して持てそうだと感じました。
水の量や勢いを調整しやすく使い勝手抜群！
実際に水を入れて使ってみると、スリムなのにしっかり量が入るので、何度も水を足す必要がありません。
注ぎ口が細くて長いおかげで、水の量や勢いを調整しやすく、狙ったところに静かに注げます。勢いが出すぎないので、土がえぐれたり、水が飛び散ったりすることも少なかったです。
ちなみに別売のハスの実を装着することもできます。
指を入れるポケットがあることで、持ち手がなくても意外と持ちやすく、傾ける動作もスムーズ。軽くて扱いやすいので、ベランダ掃除のときにも活躍しています。
窓サッシの溝に水を流したいときも、先端が細く長いので使いやすく、ピンポイントで水をかけられるのが便利でした。
一方で、気になった点もあります。注ぎ口が細いので水が完全に抜けにくく、使用後に乾かしにくいところは少し残念でした。
気になる方は、使用後はしばらく逆さにして水を切るなどの工夫が必要かもしれません。
コンパクトで収納しやすく、水やりから掃除まで幅広く使える『スリムじょうろ』。場所を取らないじょうろを探している方や、サッと使えるものが欲しい方には、ぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。