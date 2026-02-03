イエベさん向け！垢抜ける多幸感メイクのやり方＆おすすめアイテム
イエベさん向け多幸感メイクアイテム
イエベさんにオススメの多幸感メイクアイテムはこちらです。
A：ettusais エテュセ アイエディション（カラーパレット）18 ピンクシェイド
B：FEEV ハイパーフィットカラーセラム ロマンティックコーラル
C：D-UP パーフェクトエクステンション マスカラ ピュアブラウン
D：kingdom リキッドアイライナーTP ブラックブラウン
E：milktouch デューステインシアーリップグロス 05ピーチドロップ
F：KISS うす眉メーカー 01 ピンクベージュ
イエベさんが多幸感メイクをする際には、コーラル・ピーチ・サーモンピンクのコスメを使うのがオススメ♡
ベースメイクやポイントメイクは、ツヤっぽく仕上げるのが多幸感を出すコツです！
イエベさん向け多幸感メイク方法
Eye
Aのアイシャドウを使ってアイメイクをしていきます。
￣Δ離ラーをまぶた全体に塗ります。
◆〆犬離ラーを涙袋と上まぶたの中心に塗ります。
マスカラとアイライナーは、ブラウンを使うと柔らかい印象の目元に仕上がります！
Eyebrow
自眉の黒さが残っていると多幸感が薄くなってしまいます。
ワントーン明るいピンクベージュやブラウンの眉マスカラで、自眉の黒さをカバーすると◎
Cheek
チークはツヤ感のあるピーチやコーラル系のカラーを使うと、多幸感の溢れるほっぺに仕上がります♡
特にリキッドチークを使うとじゅわっと発色して、より多幸感を演出できるのでオススメです！
リキッドチークは頬に点置きし、指やスポンジでポンポンのばして塗ると綺麗に仕上がります。
Lip
リップもツヤ感のあるピーチやコーラル系のカラーを使うと、統一感が出るのでオススメです◎
今回はEのmilktouchのグロスを使って、ツヤ感のある唇に仕上げました！
いかがでしたか？今回はイエベさん向けの多幸感メイクの方法とオススメのアイテムを紹介いたしました！
多幸感メイクはイエベさんが得意な色のコスメだけで完成します。
お手持ちのコスメでも、幸せオーラが溢れる顔に仕上がるのでぜひお試しください♪