「確かに水切れ良いわ！」コスパも使い勝手も抜群な100均定番グッズ

洗面台の排水口って、すぐにごみが溜まってしまいますよね。ごみガードを使っても、ごみが溜まると水切れが悪くなるのが気になっていました。そんなことを思いながらダイソーをチェックしていると、従来品と比較して水切れの良さがアップしたごみガードを発見したので購入してみました！果たして使い心地は…？

商品情報

商品名：水切れが良い洗面台のごみガード

価格：￥110（税込）

入り数：6個

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4549131497250

コスパが良くて手軽に使える！ダイソーの『水切れが良い洗面台のごみガード』

洗面台の排水口って、気づくと髪の毛や細かいごみがすぐに溜まってしまいますよね。ごみガードを使うものの、ごみが溜まると水切れも悪くなり、掃除するたびに少し気が重くなっていました。

どうにか手軽に対策できないかな…と考えていたときに、ダイソーで見つけたのが『水切れが良い洗面台のごみガード』です。

6個入りで価格は110円（税込）です。

洗面台の排水口にセットするだけで、ごみをキャッチしてくれるシンプルなアイテムなのですが、パッケージには「水切れが60％UP！」と書かれていました。従来品と比較して、以前のタイプから改良されているようです。

形をよく見ると、メッシュ状になったポールのようなものが中央にあるのが特徴。

底にごみが溜まっても、この中央ポール部分から水が流れる構造になっているので、水の通りが悪くなりにくいです。

ただ、カバーが付いていないため、ごみがむき出しになる点は少し気になります。

その分、たくさん入っているので、急な来客前などはごみガードごと交換すれば、手間をかけずに清潔感を保つことができて助かります。

水切れが良く見た目の清潔感も保てる！

使い始めてからは、髪の毛や細かいごみをしっかりキャッチしてくれて、排水口の奥まで汚れが流れていくのを防げています。中央にポールがあるおかげか、水が溜まりにくく、流れも比較的スムーズ。

ごみが溜まった状態でも、水はきちんと抜けてくれました。

もうひとつ嬉しかったのが、排水口の目隠しになる点。錆びが目立っていた我が家の洗面台でも、このごみガードを置くだけで視線が分散され、見た目が少しスッキリしました。

ちなみに、人気の目隠しカバー付きタイプ『目隠しできる洗面台のゴミガード』と形が似ていたので、カバーを付け替えられたらいいなと思って購入しましたが、こちらは先端部分が太く、カバーは装着できませんでした。

その点は少し残念でしたが、水切れの良さやコスパの高さ、手軽さを重視するなら納得できる使い心地です。

洗面台まわりのちょっとしたストレスを減らしたい方には、取り入れやすいアイテムだと思います！気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。