Q. 節分の恵方巻を食べる時に「やってはいけない作法」はありますか？【和文化研究家が回答】
節分の日に食べる「恵方巻」には、1年の幸せを祈願するための独特な作法があります。せっかくの縁起物ですので、福を逃さないために守りたい恵方巻のルールを確認しておきましょう。
【画像】すぐ分かる！ 2026年の方角「165°南」をスマホで確認
「恵方巻には、やってはいけない食べ方があると聞きました。幼稚園に通う子どもから、おしゃべりせずに黙って食べる“きまり”があるんだよと聞いたのですが、他にもNGルールはありますか？」
＝＝＝
もうひとつは、包丁で切ってはいけないということです。恵方巻は福を巻き込んでいるため、切ることは「縁が切れる」「福が途切れる」ことにつながるとされています。もしも恵方巻を1本食べきるのが難しい場合は、あらかじめ中巻きや細巻き、ハーフサイズのものを準備して、切らずに食べるようにしましょう。
また、その年の福を司る神様がいる「恵方」を向いて食べること（2026年の恵方は「南南東（南南東微南）」、方位角で表すと「165°南」です）、目を閉じて心の中で願い事をする、あるいは笑顔で福を呼び込むといった方法も、縁起の良い食べ方とされています。
(文:三浦 康子（暮らしの歳時記ガイド）)
【画像】すぐ分かる！ 2026年の方角「165°南」をスマホで確認
Q. 恵方巻を食べる時にやってはいけないことはありますか？＝＝＝
「恵方巻には、やってはいけない食べ方があると聞きました。幼稚園に通う子どもから、おしゃべりせずに黙って食べる“きまり”があるんだよと聞いたのですが、他にもNGルールはありますか？」
＝＝＝
A. しゃべること以外に「包丁で切ること」も避けましょう恵方巻を食べる時に、避けるべきポイントは主に2つあります。まず、食べている最中にしゃべってはいけないこと。恵方巻は“福を巻き込む寿司”なので、途中で口を利くと福が逃げてしまうといわれているからです。願い事をしながら、最後まで黙って食べきるようにしましょう。
もうひとつは、包丁で切ってはいけないということです。恵方巻は福を巻き込んでいるため、切ることは「縁が切れる」「福が途切れる」ことにつながるとされています。もしも恵方巻を1本食べきるのが難しい場合は、あらかじめ中巻きや細巻き、ハーフサイズのものを準備して、切らずに食べるようにしましょう。
また、その年の福を司る神様がいる「恵方」を向いて食べること（2026年の恵方は「南南東（南南東微南）」、方位角で表すと「165°南」です）、目を閉じて心の中で願い事をする、あるいは笑顔で福を呼び込むといった方法も、縁起の良い食べ方とされています。
(文:三浦 康子（暮らしの歳時記ガイド）)