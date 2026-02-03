動物には難しい「協力」を、なぜ人間は実現できるのか？…「自分のためにならない行動」が進化する意外な条件

遠い地域の文化がなぜ似ているのか、これは文化人類学における究極の謎の一つである。百年以上にわたり、文化人類学者たちは諸地域の文化を記述し、それらの間に構造的なパターンを見出してきた。筆者は、よく似た文化が生まれるのは、人間が社会を作る限りにおいていつでも成り立つ、「文化を生む仕組み」があるからだと考える。本連載では、数理モデルのシミュレーションによって、人間文化に普遍的な構造を生む仕組みを探求する普遍人類学の試みを紹介する。

意外と難しい「協力」という行動

社会の維持には「協力」が必要だと言われる。社会に協力がなければ、知らない土地で道に迷っていても誰も助けてくれない。それどころか、貸したものは返ってこず、お金を払って食券を買っても食べものが提供されないかもしれない。

協力は、人類がなぜこれほどまでに繁栄したのかを理解するためのカギである。見ず知らずの他者と協力を実現する点において、他の動物と比べて、人類は際立っているのだ。

一般的に協力とは、「同じ目的のために複数の人々が力を合わせること」くらいの意味で使われる言葉だが、経済学の「ゲーム理論」では特別な意味を持つ。

それは、「自分がコストを負担して、他者に利益を与えること」である。自分の利益ではなく、他人の利益のために、労力を払うというのがポイントだ。

日常的に協力というときには、それが自分のためにもなることがあるだろう。しかし、学術用語としては「自分自身の得にはならない」という条件がついている。

この意味で協力することはじつは簡単ではない。見ず知らずの人にお金を渡して、しばらく待ったら食事が提供される、というのは驚くべきことなのだ。

AさんとBさんが協力する場合を考えてみよう。二人とも得をするには、まずAさんがコストを負担しBさんに利益を与えた後で、今度はBさんがコストを負担してAさんにお返しをする流れが必要だ。

ところが、Aさんが先に協力しても、Bさんが必ずお返しをしてくれる保証はどこにもない。貸したものは返ってこないかもしれないし、食券を買ってもご飯が出てこないかもしれない。

つまり、Aさんが協力するときには常にBさんによる「タダ乗り」のリスクがあるのだ。Bさんからすると、利益を受けた後でお返しをせずに関係を絶ってしまえば、自分の利益を最大化できる。その場合、Aさんはコストを支払った分だけ損してしまう。

協力にはリスクがある。損をするくらいならはじめから協力などしない方がマシだ。

そうして人々が目先の利益を求めて行動すると、結局協力しないことが合理的になってしまう。お互いが協力すれば、協力しないときよりも利益が大きいのはわかっているのに、「タダ乗り」のリスクを恐れて、利益が得られない状況に陥ることを「社会的ジレンマ」という。

では、現実社会で、人々は協力をしていないのか？ それはもちろん違う。現実は捨てたものではない。

「困ったときはお互いさま」というように、食うに困った友人にご飯をおごったり、急に大量の仕事が降ってきた同僚や部下の仕事を手伝ったり、新しいことを始めようとする人に支援をしたりする。これらはいずれも、自分がいくらかコストを負担するが、そのコスト以上に相手が利益を受けられるような状況、つまりは「協力」である。

協力を実現することは、人々が連携してより良い状態を実現するために必要なことだ。そのため、「タダ乗り」のリスクを乗り越えることは、社会の重要課題である。これは歴史上のどんな人間社会にも（さらには動物の社会にも）共通する問題なので、いくつかの典型的な解決策が存在する。

協力できるのは親族だけ？

ハーバード大学のゲーム理論家マーティン・ノヴァクは「協力の進化のための五つのルール（Five Rules for the Evolution of Cooperation, Science, 2006）」と題する論文の中で、協力が生まれるための主要な仕組みを論じている。

その前に、「協力の進化」とはどういうことか説明しよう。進化というと、生きものの遺伝子や形が世代を超えて変化することをイメージするかもしれない。しかし、進化という考え方は、「どう行動するか」という戦略の変化をも説明できるのだ。

その要点は、「得をする戦略が社会に広まる」という考え方である。協力者の方が非協力者よりも得をできるのであれば、「協力」という戦略が社会に広まる（進化する）ということだ。

ノヴァクは協力が進化する条件、つまり、どんな仕組みがあれば協力者が得をできるかを考えた。本記事では、まずそのうちの二つの仕組みについて、関連する情報を適宜補足しながら紹介する。

一つ目の仕組みは「血縁選択」と呼ばれる。これは、協力する相手が親族の場合に、協力が進化しやすくなるという仕組みだ。親族を相手に協力をするならば、たとえお返しがもらえなくても、得をする場合があることを主張している。

親から子へ遺伝子が受け継がれるときに、子は両親の遺伝子を半分ずつ受け継ぐ。その結果、兄弟姉妹の遺伝子の半分は自分と同じになる。すると、自分を犠牲にして兄弟姉妹が二人以上助かるならば、遺伝子としては得である。（この「遺伝子」は「戦略」と読みかえてもよい）。

たしかに、お返しがなければ、協力をした人自身は損をする。しかし、協力者の親や兄弟、子どもも同じように、協力するという「戦略」を持っている可能性が高い。つまり、親族に協力すると、自分は損をするが、自分と同じ戦略を持った誰かが得をするので、協力行動が広まりうるということだ。

この血縁選択の仕組みはリチャード・ドーキンスの『利己的な遺伝子』でも詳しく論じられているように、動物の世界でも多く見られる原理だ。一番有名な例は真社会性動物だろう。

アリやハチの一部は、集団生活するコロニーの中で一匹のメス（女王）だけが子どもを産む。それ以外のメス（働きバチ、働きアリ）は女王とその子どものためにエサを集め、コロニーを清掃し、ほかのコロニーと戦う。

つまり、ほとんどのメスは自分の子どもを持たずに一生を終えることになる。彼女らの遺伝子は次世代に受け継がれないはずなのに、なぜ働きバチの行動戦略は進化したのだろうか？

これを説明するのが血縁選択の仕組みである。

先ほど、兄弟姉妹は自分と遺伝子を半分共有していると述べた。真社会性昆虫の場合はメスの方がオスよりも多くの染色体を持つという特殊な事情によって、姉妹は75%の遺伝子を共有している。

普通の姉妹は遺伝子を半分共有しているので、姉妹が2匹の子どもを産むときと、自分が1匹の子どもを産むときに、同じ量の遺伝子をのこせる。一方で、働きバチにとって女王バチは75%の遺伝子を共有している姉妹なので、女王が1.4匹産むときと、自分が1匹産むときが等価になる。

そのため、働きバチは自分自身では子どもをのこさなくても、自分の働きによって女王がより多くの子どもをのこせるようにすることで、自分の遺伝子を広めることができるのだ。

自分と遺伝子を共有する人を助けるための協力であれば、「タダ乗り」のリスクを超えて進化しうる。ドーキンスの表現を借りれば、ある遺伝子が、遺伝子の持ち主に、同じ遺伝子を持つ別の人に協力するよう促すならば、その遺伝子は人々の間を乗り継ぎながら社会に広まっていくのである。

では、これで全ての協力が説明できるのだろうかというと、そうではない。

アリやハチが100匹の集団で協力をしているのを見て、これらは皆、姉妹であると言われても驚きはしないが、同じ職場で協力して働いている100人の人間が皆、兄弟姉妹だと言われたら驚くだろう。

普段の生活を考えれば、血縁関係にない友人や同僚だけでなく、道に困っていれば見知らぬ人にさえ、協力していることに気づくはずだ。血縁関係によらない協力は人間社会には頻繁に見られるが、それを説明するためにはまた別の仕組みが必要になる。

サボりが多い会社は潰れる

つぎに紹介するのは「マルチレベル選択」と呼ばれる仕組みだ。私たちにとって身近な例でこれをたとえてみよう。

大きな社会の中に、いくつかの会社がある状況を考えてほしい。人々は会社のなかで同僚たちとやり取りするとしよう。

会社の中には、非協力的な人（サボりがちな人）や協力的な人（働き者）がいる。前者は後者に「タダ乗り」して得をする。サボれば人に仕事を押し付けられるので得である。仕事を押し付けられた働き者はいつまでもお人好しではいられずに、周りがサボるなら自分もと考えて、サボって得をする道を選ぶかもしれない。そうすると、段々とサボる人が増えていき、協力は広まらないように思える。

一方で、会社ごとに比較すると、協力的な人が多い会社のほうが非協力的な人ばかりの会社よりも多くの利益を得る。すると、働き者が多い会社は業績を伸ばして支社を増やすのに対し、サボりがちな人ばかりの会社は倒産する。その結果として、協力的な人が多い会社が社会の中で広まっていく。

グループ内での進化による選択（サボりがちな人vs.働き者）と、グループ間での進化による選択（サボりが多い会社vs.働き者が多い会社）を考慮しているのが「マルチレベル選択」の特徴だ。これは、社会の中で人々がいくつかのグループに分かれていると、グループどうしの競争によって協力が進化しうることを示している。

「赤の他人」とは協力できないのか

協力は利益をもたらすが、「タダ乗り」されるリスクもある。そのため、皆が協力をする状態が得だとわかっていても、それを実現するのは難しい。

協力を実現するためにはなんらかの仕組みが必要である。本記事ではまず、「血縁選択」と「マルチレベル選択」という二つの仕組みを紹介した。

簡単に振り返ると、親族を助ける場合には自分が損をしても構わないというのが血縁選択だった。血縁関係にある人は自分と同じ遺伝子や行動戦略を持っている確率が大きいので、彼らに協力する場合には自分が損をしたとしても遺伝子レベルでは得になりうるというのがポイントだ。

そして、社会の中で人々がいくつかのグループに分かれていると、グループどうしの競争によって協力が進化しうるというのがマルチレベル選択だ。協力をしない人は、グループ内の協力者に「タダ乗り」できるかもしれないが、身勝手な振る舞いのせいでグループを滅ぼしてしまう。その結果、協力する人やグループが増えていく、というのがポイントだ。

これらは、血縁関係やグループ構造があれば、「タダ乗り」のリスクがあっても協力が広まりうることを示している。それでは、親族でもなく、同じ会社にも属していない人と協力をすることはできないのだろうか？

もちろんそんなことはない。協力した人がしっかりと報われる仕組み（グループ構造はその一つである）をたくさん持っていることが、人間社会の特徴である。次のキーワードは「困ったときはお互いさま」と、「情けは人のためならず」だ。これらがいかにして協力を可能にするのか、今後はこの問題を掘り下げていく。

