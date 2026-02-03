連邦政府の建物の外に立つ国境警備の隊員ら＝1月8日、米ミネソタ州ミネアポリス/Charly Triballeau/AFP/Getty Images/File

（CNN）米国のノーム国土安全保障長官は2日、ミネソタ州ミネアポリスで活動する国土安全保障省（DHS）の全ての現場職員にボディーカメラを配備すると発表した。

ノーム長官はSNSへの投稿で「直ちに、ミネアポリスの現場に出ている全職員にボディーカメラを配備する」と明らかにした。資金が確保でき次第、こうした取り組みを全米に拡大するという。

移民政策を巡っては、米移民税関捜査局（ICE）や米税関・国境警備局（CBP）を含むDHS職員にボディーカメラの着用を義務づけるよう求める声が長年にわたり政権の支持者と批判者の双方から出ていた。DHS職員自身も、抗議者との緊張したやり取りを私物の端末で撮影することがあった。

よく知られる事例の一つが、レネ・グッドさんを射殺した職員が、当時の様子を携帯電話で撮影していたケースだ。

1月下旬にアレックス・プレッティさんが移民捜査官に射殺された後、捜査当局は、当日に職員が装着していた30台以上のボディーカメラの映像を検証し、死亡直前の状況解明を進めた。CBPの内部調査は、ボディーカメラ映像を含む初期報告で、発砲したのは2人の職員だけだったと結論づけている。

トランプ大統領は2日、ボディーカメラ使用の判断はノーム長官に任せていると語った。トランプ大統領は「ボディーカメラは一般的に法執行機関にとって良いものだ。なぜなら、人々は何が起こっているかについてうそをつくことができないからだ」と述べ、ノーム長官がそうしたいのであれば構わないとした。

民主党がDHSの移民捜査官の手法の改革や抑制を求める一方で、政権の移民執行の熱心な支持者を含む共和党員の一部からもボディーカメラ着用の義務化を支持する声が出ている。