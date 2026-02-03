農林水産省は３日、２０２５年の農林水産物・食品の輸出額が前年比１２・８％増の１兆７００５億円だったと発表した。

訪日客（インバウンド）の増加を通じて日本食の人気が高まり、１３年連続で過去最高を更新したが、２５年に２兆円を目指すとしていた政府目標には届かなかった。

輸出額の上位１０か国・地域のうち、トップの米国のほか台湾、韓国など７か国・地域で過去最高となった。米国は１３・７％増の２７６２億円で、日本産の緑茶や牛肉の人気が高まった。トランプ政権の関税引き上げの影響は限定的だった。

中国は７・０％増の１７９９億円で４位となり、３年ぶりに増加に転じた。東京電力福島第一原子力発電所の処理水の海洋放出に伴う日本産水産物の輸入停止前の２２年（２７８２億円）に比べ、６割程度にとどまっている。

品目別では緑茶が９８・２％（３５７億円）増の７２１億円と、増加額が最も多かった。インバウンドを通じて欧米を中心に抹茶人気が高まった。ホタテは輸出先の多角化が進み、３０・４％（２１１億円）増の９０６億円だった。コメは価格高騰に伴って輸出単価が上昇し、１５・４％増の１３９億円となったが、輸出数量は３・２％増の４万６５７３トンと微増にとどまった。

農水省は日本食品の需要拡大に向け、日系スーパーだけでなく現地に根ざす小売店への売り込みを強化する。輸出額を３０年までに５兆円にする目標を掲げており、輸出先の多角化や輸出産地の育成が課題となる。