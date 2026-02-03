３日の東京株式市場は大きく買い優勢でスタート、寄り付きの日経平均株価は前営業日比６７７円高の５万３３３２円と反発。



主力株を中心にリスク選好の地合いとなり、全体指数は大きく切り返す展開。前日の欧州株市場は主要国の株価が総じて上昇したほか、米国でもダウが大幅高で切り返し、ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数もリバウンドに転じたことで過度な不安心理が後退した。東京市場では前日に軒並み急落した半導体関連への買い戻しが目立つ状況にあり、外国為替市場で一段と円安方向に振れていることも投資家のセンチメント改善を後押ししている。取引時間中はアジア株市場の動向などにも左右される地合いとなりそうだ。



出所：MINKABU PRESS