ベルギー５位が日本代表11キャップの26歳を獲得！監督、幹部が熱い期待「プレミアでもプレー経験がある」「日本の選手は非常に…」
ベルギー１部のヘントが現地２月２日、橋岡大樹がチェコ１部スラビア・プラハから今季終了までの期限付きで加入すると発表した。買い取るオプションが付帯するという。
26歳のDFは以前、シント＝トロイデン（STVV）に所属しており、２年ぶりのベルギー復帰となる。ヘントは公式サイトで期待の新戦力について、こう説明している。
「ハシオカはベルギーサッカー界で無名ではない。2021年から2024年にかけてSTVVでプレーした。公式戦90試合以上に出場し、14アシストと２得点を記録。日本代表にも選出され、11キャップをマークしている。ヘントは彼にとって４つ目のヨーロッパクラブとなる」
また、オペレーショナルディレクターを務めるキールト・フォート氏と、リック・デ・ミル監督は、次のようにコメントしている。
キールト・フォート氏
「ハシオカは守備の補強となる選手だ。彼はベルギーでの経験だけでなく、より高いレベルでの経験も持っている。日本の選手たちは非常に優れたメンタリティを擁しているケースが多いなか、ダイキも例外ではない。規律正しく、安定性と信頼性をもたらしてくれる」
リック・デ・ミル監督
「ダイキがベルギーリーグを知っていて、プレミアリーグでもプレー経験があるのは間違いなくプラスだ。ただ、彼のメンタリティが我々の選手グループにフィットする点も重要だ。彼は優れていて前向きな性格で、とても勤勉な選手だ」
浦和アカデミーの１学年上の先輩、伊藤敦樹も所属し、現在ベルギーリーグ５位の新天地で橋岡は確かな活躍を見せられるか。夏に控える北中米ワールドカップを見据えても、非常に重要な2025-26シーズンの後半戦だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
