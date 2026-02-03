「ゼルダの伝説」武器と盾が食玩に　マスターソードは納刀ギミック付き

バンダイキャンディ事業部は、人気ゲームシリーズ「ゼルダの伝説」に登場する武器や盾を立体化した食玩「ゼルダの伝説 ウェポンコレクション」を、2月23日に発売します。

■ 食玩の域を超えた？圧巻のクオリティ

本商品は、作中に登場する伝説の武器や装備を、手のひらサイズのコレクションフィギュアとして再現したもの。サイズは小さいながらも細部まで造形や彩色が施されており、食玩とは思えないクオリティの高さを誇ります。

すべてのラインナップに、タイトルロゴが刻印された「専用台座」が付属。ズラリと並べるだけでも博物館のような雰囲気を楽しめそうです。

■ 「マスターソード」は納刀＆盾とのセットディスプレイが可能

ラインナップは全9種。退魔の剣「マスターソード」や「ハイリアの盾」といったリンクの定番装備に加え、「ゾーラの大剣」や「オオワシの弓」など、シリーズファンなら思わずニヤリとする英傑たちの武器も揃っています。

中でも注目なのが、ギミックの細かさです。「1.マスターソード」は、「9.【レア】マスターソード (納刀Ver.)」の鞘に実際に収納（納刀）することが可能。 さらに、「2.ハイリアの盾」と組み合わせてディスプレイすることもでき、リンクの基本装備を卓上で再現できるファン垂涎の仕様となっています。

価格は495円（税込）。全国の量販店のお菓子売り場などで販売されます。

（山口弘剛）

