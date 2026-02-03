将棋の藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」は2月3日、東京都立川市の「オーベルジュ ときと」で第3局の対局を開始した。シリーズ成績は両者1勝1敗のタイ。先に2勝目を手にするのはどちらか。本局の先手番は永瀬九段。

【中継】藤井王将V永瀬九段 注目の第3局（生中継中）

5連覇を目指す藤井王将に、2期連続で挑戦者となった永瀬九段が挑む注目のシリーズ第3局。両者1勝1敗で迎えた本局は、温泉付きの宿房を備えたレストラン「オーベルジュ ときと」を舞台に争われる。

シリーズ開幕局は、永瀬九段が角換わり腰掛け銀の一戦に勝利。挑戦者の用意の作戦がうかがえる展開から、互いに譲らぬ大激戦を繰り広げた。形勢不明のまま突入した終盤戦では、藤井王将が力を発揮するかと見られていたものの、永瀬九段が一切緩みのない指し回しで王者を制圧。2年連続3度目の王将挑戦で悲願のタイトル奪取へ向け、好発進を遂げた。

続く第2局では、藤井王将が勝利した。ここでは角換わりの出だしから、永瀬九段がやや意外な早繰り銀を採用。長く形勢不明の互角の戦いが繰り広げられていたものの、藤井王将が6筋を取り込む決断の一手から先手の視界が開くと、主導権を握って終盤戦へと突入した。最後まで藤井王将が正確な指し回しで永瀬九段を圧倒し、勝利をもぎ取った。

これまでの2戦では、互いに先手番で白星を飾っている。五番勝負の振り出しに戻った注目の第3局を制するのはどちらか。持ち時間は各8時間の2日制。本局の先手番は永瀬九段。

（ABEMA／将棋チャンネルより）