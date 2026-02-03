納得の内容で久しぶりの勝ち星。レギュラーシーズン突破を見据える上で、欠かせない存在が戻って来た。「大和証券Mリーグ2025-26」2月2日の第2試合は渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）が昨年12月4日以来、約2カ月ぶりのトップを獲得した。序盤に大きくリードを築くと、その後は下位の選手へ差し込みを行うなど巧みなゲーム回し。試合後はセミファイナル進出に向けて力強く健闘を誓った。

【映像】会心の一撃！狙いがズバリと的中した親満貫の七対子

第1試合は日向藍子（最高位戦）が痛恨のラス。7位・赤坂ドリブンズとの差が144.8ポイントまで縮まった。続く当試合は東家から松本、EARTH JETS・三浦智博（連盟）、セガサミーフェニックス・東城りお（連盟）、EX風林火山・二階堂亜樹（連盟）の並びで開始した。

東1局、松本は三浦から2900点をアガり先制。同1本場は、カン四万のタンヤオ・赤をリーチでツモ。親満貫となり、大きなリードを築いた。好スタートを切った松本に対し、ファンからは「マツ調子戻ったな！」「マツやれんのか！？」「強い時の松本や！！」と歓声が上がった。

さらに同2本場、松本は序盤にメンツ手と七対子の天秤をかける手牌。孤立のドラ九万を残して、横に伸びる5筒をリリースした。一発長打を狙うこの打法がハマり、6索、5索と並べて切った河で9索待ちの七対子・ドラ2をリーチ。亜樹からロンを決め、リーチ・七対子・ドラ2の1万2000点（＋600点）を入手した。

南2局は2着目・三浦の親番。東城の仕掛けに対して迷わず6筒を差し込み、局を消化する。以降も安定した打ち回しで逃げ切った。久しぶりの勝利に試合後は「うれしいです！」と満面の笑み。さらに「前回は悔しいマクられ方をして、1回戦は藍子ちゃんも落ち込んでいたので…。今はボーダー上なので、上にも下にもプレッシャーを懸けたいところ。ここを踏みとどまれて本当に良かった」と語り、この1勝の重みを噛み締めた。

勝因には東1局2本場の七対子を挙げ、「ダメ押しの一撃が1500点では、次に満貫をツモられると結局マイナス収支になってしまう」と高打点狙いの意図を説明。その上で「僕の手は七対子には見えない」と、相手の心理も見越した上での戦略だと明かした。

目指すはボーダー上のポストシーズン進出ではなく、あくまで上位。松本は最後に「必ずレギュラー突破します！」と力強く語り、爽やかにポーズを決めた。

【第2試合結果】

1着 渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）4万7100点／＋67.1

2着 EARTH JETS・三浦智博（連盟）3万2900点／＋12.9

3着 BEAST X・東城りお（連盟）2万3500点／▲16.5

4着 EX風林火山・二階堂亜樹（連盟）−3500点／▲63.5

【2月2日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋1091.0（90/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋368.8（90/120）

3位 BEAST X ＋304.4（92/120）

4位 セガサミーフェニックス ＋184.9（90/120）

5位 TEAM雷電 ＋94.1（90/120）

6位 渋谷ABEMAS ▲27.7（92/120）

7位 赤坂ドリブンズ ▲239.6（88/120）

8位 KADOKAWAサクラナイツ ▲469.5（88/120）

9位 EARTH JETS ▲566.4（92/120）

10位 U-NEXT Pirates ▲740.0（92/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

