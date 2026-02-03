こういうの待ってた♡【スタバ】の「新作ドリンク」が気になる

【スターバックス】では、1/14より2026年のバレンタインシリーズが登場！ 今年は “カカオの深み" をテーマにしているそう。今回は、スタバマニアも絶賛の「新作ドリンク」をご紹介します。そのまま飲むのはもちろん、カスタマイズをするのもおすすめなのでぜひチェックしてみて。

ストロベリーがアクセントに！ カカオといちごのフラペ

@stb_____gramさんが「苺とチョコの間違いない組み合わせ」「果肉は結構ゴロゴロ」「チョコレートが濃厚」と紹介するのは「カカオ & ストロベリー ムース フラペチーノ®」。赤がアクセントになっています。いちご果肉にクリームカカオベースのフラペを重ね、ショコラムースやクラッシュキャンディをトッピングした華やかな仕上がり。チョコ好きもいちご好きも満足できそうです。

カスタマイズもおすすめ！ カカオを味わうラテ

バレンタインシリーズのホットドリンクは「カカオ ムース ラテ」が登場。エスプレッソにカカオソースとスチームミルクをプラス、ショコラムースやシェイブカカオをトッピングしており、カカオのおいしさを満喫できそうです。@stb_____gramさんによると「コーヒーが苦手ならエスプレッソ抜きでココアになる」とのこと。「甘くするなら絶対ホワイトモカシロップ追加」がおすすめだそう。カカオを味わいつつ、自分好みのカスタマイズをしてみるのもいいかも。

