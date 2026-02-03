明日の『ばけばけ』傷付いた“トキ”高石あかりのもとに仲間たちが駆けつける
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第18週「マツエ、スバラシ。」（第88回）が2月4日に放送される。
【写真】ヘブン（トミー・バストウ）のもとを訪れた錦織（吉沢亮）
『ばけばけ』は、明治時代に日本国籍を取得したラフカディオ・ハーンこと小泉八雲の妻・小泉セツの半生をモチーフに、急速に西洋化していく日本の中で埋もれてきた名もなき人々に光をあて、代弁者として語り紡いでいく1組の夫婦の物語を描いていく。高石が主人公で没落士族の娘・松野トキを演じ、トミー・バストウが彼女の夫となるヘブンを演じる。
■第88回あらすじ
梶谷（岩崎う大）の記事がきっかけで、ヘブンのラシャメンだと人々に勘違いされてしまうトキ。傷ついたトキを見て激高し自宅を飛び出すヘブンを、トキは気丈に引き留める。自分たちを見る人々の変わりように疲弊する司之介（岡部たかし）とフミ（池脇千鶴）。錦織（吉沢亮）もかけつけるがトキの不安は晴れない。そんな中、サワ（円井わん）やなみ（さとうほなみ）が駆けつける。
連続テレビ小説『ばけばけ』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
