『未来のムスコ』第4話 「颯太くんは俺の子？」エスカレートする将生は…
俳優の志田未来が主演する、TBS系火曜ドラマ『未来のムスコ』（毎週火曜 後10：00）の第4話が、3日に放送される。
豪華キャスト15人を紹介！志田未来、塩野瑛久、小瀧望、西野七瀬ら…
原作は、『マルモのおきて』（2011年・フジテレビ）の脚本などで知られる阿相クミコ氏と、黒麦はぢめ氏による人気コミック「未来のムスコ〜恋人いない歴10年の私に息子が降ってきた！」（集英社「ヤンジャン＋」連載）。夢も仕事も崖っぷちのアラサー女性・未来のもとに、“未来のムスコ”だと名乗る男の子が現れたことから始まる、時を超えたラブストーリー。颯太と名乗るその子は、未来と自分のパパである“まーくん”を仲直りさせるため、2036年の未来からやってきたのだという。にわかには信じられない出来事に戸惑いながらも、幼い颯太を一人にはできず、奇妙な共同生活をスタートさせる。はたして未来の夫“まーくん”とは一体誰なのか。
■第4話のあらすじ
「颯太くんは俺の子？」
エスカレートする将生、さらに新たな“まーくん”の登場で、父親探しは大混乱！
新米ママ・未来は、芝居に育児にいっぱいいっぱいに…
颯太（天野優）を自分の子どもではないかと疑い、未来（志田未来）を問い詰める将生（塩野瑛久）。
未来からきっぱり否定されるも、将生は颯太の保育園を訪ねて様子をうかがうなど、未来と颯太のことが気になって仕方がない。
その背景には、数年前の“ある夜”が関係しているようで…。
新米ママとしての生活もままならず、気づけば手一杯になっていく未来。
そんな中、未来は呉服屋の花嫁衣装の広告で新郎役を務めることになった真（兵頭功海）から、新婦役のモデルを引き受けてほしいと相談され、挑戦してみることに。
しかし迎えた撮影当日、未来に思わぬトラブルが降りかかる――。
