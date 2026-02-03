愛犬との散歩中、おしっこをしたので水をかけた飼い主さん。するとわんこが妨害をしてきて…？わんこの行動と必死すぎる表情に反響が集まり、投稿は記事執筆時点で61万回再生を突破。「犬に見えない」「カチカチｗｗ」「目がコワイよ～」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：犬が散歩中におしっこをしたので水をかけた結果→なぜか妨害してきて…『まさかの表情』】

おしっこしたので水をかけたら…？

TikTokアカウント「hallfweyharu」に投稿されたのは、ラブラドールレトリバー「ひまわり」ちゃんとバーニーズマウンテンドッグ「にく丸」くんとのお散歩の一コマ。

この日もいつものように2匹と散歩していた飼い主さん。おしっこをしたため水をかけた次の瞬間、ひまわりちゃんが爆速でやってきて放出される水を飲み始めました…！のどが渇いていたのかもしれませんが、飼い主さんにとっては完全なる妨害行為にほかなりません…。

必死の形相は完全にホラー！

ピューっと勢いよく水が出るため、うまく飲めずにカチカチ…とひまわりちゃんの歯が鳴っていたそう。日も暮れて暗い中響き渡るカチカチも怖いものですが、特筆すべきはそのお顔です。水を飲もうと必死なひまわりちゃん、歯が出たムキ顔と暗闇で光った目は完全にホラー…！

隣にいたにく丸くんも参戦し、この一角だけてんやわんやな状態になってしまったとか。この後なんとか水をかけ無事収束したそうですよ。ひまわりちゃんの破天荒さと、怖さと可愛さが相まったお顔は多くの人の笑いを誘ったのでした。

この投稿には「バイオハザードみたいｗ」「犬に見えない」「大好きなやつやん(笑)」などのコメントが寄せられています。

家中探してもいない…見つかったまさかの場所とは？

投稿したとたん話題を呼んだひまわりちゃんの型破りな行動もご紹介！ふと気づくとひまわりちゃんの姿が見当たらない…家中探した結果、まさかの場所にいたといいます。それはお風呂場で浴槽に浸かるひまわりちゃんの姿…！

完全にリラックスした体勢と、『あ、先に入ってますね』と至極当然だと言わんばかりのお顔が笑いを誘います。「水遊びのつもりで入ったら気持ちよかった」ことがきっかけであろうと語る飼い主さん。

『やっぱりお風呂は気持ちいいなぁ』と満喫する姿を見たら叱ることはできませんね♡

ひまわりちゃんのお茶目な姿をもっと見てみたい方は、TikTokアカウント「hallfweyharu」を覗いてみてくださいね♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「hallfweyharu」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております